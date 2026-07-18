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В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе на субботу, 18 июля, запретили продажу топлива в канистры. Залить топливо можно только в бак авто, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Рассылка QR-кодов начнется сегодня с 22:00. Заправка в канистры запрещена. Заправить топливо можно будет только в бак машины», — сказал он.

Завтра, в субботу, 18 июля, приобрести бензин можно будет по QR-кодам. Отпускать будут 20 литров в одну машину, но на АИ-92 лимит увеличен. Также можно будет заправить больше на АЗС, находящихся в отдалении от города.

«Лимит на АИ-92 — 30 литров. Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2», — добавил губернатор.

Также до 40 литров разрешен заправить дизельное топливо ДТ NP, купить которое можно будет свободно, то есть без QR-кода, на всех АЗС в субботу.

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