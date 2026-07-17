ФАС разработала меры по борьбе с перекупщиками ж/д билетов: ведомство хочет изменить правила возврата

В ведомстве напомнили, что плата за оформление возврата денег за неиспользованный билет регулируется государством. В 2020 году ее снизили до минимального уровня на фоне распространения коронавируса. По оценке службы, после этого число возвратов выросло более чем втрое по сравнению с периодом до пандемии.