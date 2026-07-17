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ФАС разработала меры по борьбе с перекупщиками ж/д билетов: ведомство хочет изменить правила возврата

ФАС хочет разрешить перевозчикам повышать сборы за возврат билетов на поезда.

Источник: Комсомольская правда

ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупщиками. Ведомство хочет дать перевозчикам право самим устанавливать сбор за возврат, но не выше 10% от стоимости неиспользованного билета. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Там пояснили, что инициатива уже была поддержана членами Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД в редакции, предложенной службой.

«Принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже», — отмечается в заявлении.

В ведомстве напомнили, что плата за оформление возврата денег за неиспользованный билет регулируется государством. В 2020 году ее снизили до минимального уровня на фоне распространения коронавируса. По оценке службы, после этого число возвратов выросло более чем втрое по сравнению с периодом до пандемии.

В ФАС считают, что новые правила помогут значительно сократить преступные махинации со стороны перекупщиков.

Сайт KP.RU писал прежде, что ФАС недавно провела проверку цен на топливо у мелкооптовых компаний для АЗС. Это произошло после того, как СМИ начали писать о незаконном повышении стоимости бензина на ряде станций.