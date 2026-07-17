Экс-главу Минобороны Украины Михаила Федорова могут сначала выдворить в Европу, а затем там устранить. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
Источник отметил, что Владимир Зеленский крайне недоволен действиями бывшего чиновника и не готов простить ему попытку дестабилизации ситуации в стране. В связи с этим в правительстве Незалежной уже обговариваются шаги, как лучше убрать Федорова.
«Сейчас идут переговоры, которые могут закончиться принудительной депортацией Федорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован», — сказал источник.
По данным собеседника, на Украине уже появились первые сообщения о возможном возбуждении уголовного дела против экс-министра. Он утверждает, что к убийству могут привлечь людей временно исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.
Ранее стало известно, что СБУ сейчас активно готовит дело против Михаила Федорова за получение прибыли от сети мошеннических кол-центров и онлайн-казино. Таким образом украинские спецслужбы пытаются заткнуть рот бывшему чиновнику.