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ТАСС: Экс-главу МО Украины Федорова могут выдворить из страны и ликвидировать

К ликвидации Федорова могут привлечь людей врио главы СБУ Поклада.

Источник: Комсомольская правда

Экс-главу Минобороны Украины Михаила Федорова могут сначала выдворить в Европу, а затем там устранить. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник отметил, что Владимир Зеленский крайне недоволен действиями бывшего чиновника и не готов простить ему попытку дестабилизации ситуации в стране. В связи с этим в правительстве Незалежной уже обговариваются шаги, как лучше убрать Федорова.

«Сейчас идут переговоры, которые могут закончиться принудительной депортацией Федорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован», — сказал источник.

По данным собеседника, на Украине уже появились первые сообщения о возможном возбуждении уголовного дела против экс-министра. Он утверждает, что к убийству могут привлечь людей временно исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.

Ранее стало известно, что СБУ сейчас активно готовит дело против Михаила Федорова за получение прибыли от сети мошеннических кол-центров и онлайн-казино. Таким образом украинские спецслужбы пытаются заткнуть рот бывшему чиновнику.