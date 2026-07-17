Звезда сериала «Клон» показала архивное фото с коллегой в честь его 55-летия

Бразильская актриса Джованна Антонелли, известная по роли в сериале «Клон», опубликовала в личном блоге фотографию из семейного архива, на которой она запечатлена вместе с коллегой по сериалу Мурилу Бенисиу и их общим ребенком Пьетро. Артистка приурочила публикацию к 55-летию актера.
— С днем рождения, Мурилу. Спасибо, что подарил мне одну из моих самых больших любовей — нашего сына. Наслаждайся своей новой главой в жизни, — написала Антонелли в соцсетях.
Артисты расстались спустя несколько месяцев после появления Пьетро. Они периодически встречаются, проводят время вместе и снимаются в юмористических роликах. Актеры отмечали, что уважительно относятся друг к другу и не испытывают дискомфорта, находясь рядом. По словам Антонелли, дети не должны страдать из-за проблем взрослых, которые не могут договориться.
1 июля хореограф Алла Сигалова опубликовала архивное фото со своим мужем, театральным актером и режиссером Романом Козаком, в честь его дня рождения. Козак скончался в 2010 году от последствий тяжелого заболевания.