Звезда сериала «Клон» показала архивное фото с коллегой в честь его 55-летия

Артисты расстались спустя несколько месяцев после появления Пьетро. Они периодически встречаются, проводят время вместе и снимаются в юмористических роликах. Актеры отмечали, что уважительно относятся друг к другу и не испытывают дискомфорта, находясь рядом. По словам Антонелли, дети не должны страдать из-за проблем взрослых, которые не могут договориться.