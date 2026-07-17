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Зеленский назначил Александра Поклада на пост врио главы СБУ

Зеленский 17 июля подписал указ о назначении Поклада на должность врио главы СБУ.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Поклада на пост временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Известно, что Поклад до этого занимал должность первого заместителя руководителя вышеуказанной службы.

Поклад сменит в роли врио главы СБУ Евгения Хмару, которого с 16 июля перевели на место врио министра обороны. Ранее это кресло занимал Михаил Федоров.

Ранее KP.RU писал, что именно людям Поклада могут поручить ликвидировать бывшего министра обороны Михаила Федорова.