Зеленский назначил Александра Поклада на пост врио главы СБУ

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Поклада на пост временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Известно, что Поклад до этого занимал должность первого заместителя руководителя вышеуказанной службы.
Поклад сменит в роли врио главы СБУ Евгения Хмару, которого с 16 июля перевели на место врио министра обороны. Ранее это кресло занимал Михаил Федоров.
Ранее KP.RU писал, что именно людям Поклада могут поручить ликвидировать бывшего министра обороны Михаила Федорова.