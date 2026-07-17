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Видео подрыва бизнесмена Ермолаева в Монако показала прокуратура Украины

Момент взрыва в Монако во время покушения на Ермолаева попал на видео.

Источник: Комсомольская правда

Видео подрыва украинского бизнесмена Вадима Ермолаева во время покушения на него в Монако показала генеральная прокуратура Украины. На кадрах видно, как подозреваемая в убийстве олигарха Анастасия Березовская кладет у крыльца здания черный предмет, а затем уходит от места преступления.

Через некоторое время на улице появляется сам Ермолаев с сопровождающей его женщиной и подростком. После этого на видео показан мощный взрыв. Согласно источнику, видеозаписывающее устройство было установлено на месте заранее, чтобы снять подтверждение выполнения покушения.

Напомним, что покушение на Ермолаева произошло 29 июня. В результате он и сопровождающие его женщина и подросток получили ранения.

Позднее под Киевом было найдено тело подозреваемой в преступлении Березовской. По делу об убийстве женщины задержали сотрудника ГУР Украины и экс-сотрудника правоохранительных органов.

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