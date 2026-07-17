Видео подрыва бизнесмена Ермолаева в Монако показала прокуратура Украины

Через некоторое время на улице появляется сам Ермолаев с сопровождающей его женщиной и подростком. После этого на видео показан мощный взрыв. Согласно источнику, видеозаписывающее устройство было установлено на месте заранее, чтобы снять подтверждение выполнения покушения.