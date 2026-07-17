Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан, а его отец запросил грант на 24 млн для «патриотического» шоу

Заявка была подана спустя некоторое время после громкого заявления самого Евгения Плющенко. Ранее его 13-летний сын Александр, известный как Гном Гномыч, принял решение выступать за сборную Азербайджана. Комментируя смену спортивного гражданства, отец фигуриста резко высказался о ситуации в российском спорте. Он назвал происходящее деградацией и посетовал, что юный атлет оказался не нужен на родине, где многие считали его «не тянущим».