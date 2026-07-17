СБУ восстановила видеозапись покушения на бизнесмена Ермолаева в Монако

Судя по видео, предположительно, Березовская подходит к месту проживания Ермолаева и оставляет рюкзак у входа в здание, в котором, вероятно, находилось взрывное устройство. Затем она отходит и звонит кому-то по телефону. В нескольких метрах за ней идут, предположительно, Ермолаев, его возлюбленная Анна Насобина и сын предпринимателя.