СБУ восстановила видеозапись покушения на бизнесмена Ермолаева в Монако

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) восстановили видеозапись покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.
На кадрах видно человека в черной панаме и толстовке, бежевых шортах и белых кроссовках, несущего шопер и черный рюкзак. Одежда и телосложение соответствует той, что носила подозреваемая в покушении Анастасия Березовская.
Судя по видео, предположительно, Березовская подходит к месту проживания Ермолаева и оставляет рюкзак у входа в здание, в котором, вероятно, находилось взрывное устройство. Затем она отходит и звонит кому-то по телефону. В нескольких метрах за ней идут, предположительно, Ермолаев, его возлюбленная Анна Насобина и сын предпринимателя.
Как только Березовская отошла от здания, Ермолаев с компанией подошел ко входу. В этот момент раздался взрыв. Камера, фиксировавшая события, упала, ее забрала убегающая Березовская. На этом видео обрывается, пишут «Известия».
Покушение на бизнесмена произошло вечером 29 июня — бомба сработала в доме, где он проживал. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя.
6 июля под Киевом было обнаружено тело предполагаемой исполнительницы теракта Анастасии Березовской. По информации СМИ, женщина вернулась на Украину 1 июля. Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил, что украинку убили еще 3 июля.
Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук тоже утверждает, что теракт в Монако устроили спецслужбы украинского лидера. По его словам, Вадим Ермолаев планировал раскрыть коррупционные схемы Киева.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.