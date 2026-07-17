Кот Ларри «пошутил», что главной обязанностью Бернема станет забота о нем

Кот Ларри с Даунинг-стрит «пошутил», что главной обязанностью будущего премьер-министра Великобритании Энди Бернема станет забота о нем. На странице питомца в соцсети X опубликовали комикс, в котором Бернему проводят брифинг и говорят, что «лоток кота Ларри находится в кабинете министров», а кормить его нужно по меньшей мере два раза в день.