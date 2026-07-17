Кот Ларри «пошутил», что главной обязанностью Бернема станет забота о нем

Кот Ларри с Даунинг-стрит «пошутил», что главной обязанностью будущего премьер-министра Великобритании Энди Бернема станет забота о нем. На странице питомца в соцсети X опубликовали комикс, в котором Бернему проводят брифинг и говорят, что «лоток кота Ларри находится в кабинете министров», а кормить его нужно по меньшей мере два раза в день.
— Добро пожаловать на самую важную должность в вашей жизни, — написали в аккаунте Ларри.
Ранее глава национального исполнительного комитета правящей партии Великобритании Шабана Махмуд сообщила, что британский политик Энди Бернэм возглавит Лейбористскую партию Великобритании и займет должность премьер-министра королевства с 20 июля. Бывшего мэра Большого Манчестера поддержали 369 из 403 депутатов правящей партии страны.
22 июня кот Ларри, который с 2011 года официально занимает должность главного мышелова резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, «заявил», что устал запоминать сменяющихся глав правительств страны. В публикации от имени питомца отметили, что после ухода Стармера ему придется жить уже при седьмом премьер-министре Великобритании.