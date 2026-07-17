В НЦ «Россия» состоялся Всероссийский студенческий выпускной

Заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов перечислил четыре ключевых качества. Это гармоничное развитие, патриотизм, ответственность за свои решения и искренность. Он пояснил, что чувство любви может распространяться не только на страну, но и на малую родину, окружение и близких. Именно сочетание перечисленных качеств, по его мнению, позволит выпускникам стать людьми, которыми будут гордиться родители и вся страна.