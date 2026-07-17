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Над Таганрогом работают средства ПВО

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Сейчас над городом работают средства противовоздушной обороны, сообщила глава Светлана Камбулова.

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Сейчас над городом работают средства противовоздушной обороны, сообщила глава Светлана Камбулова.

Местных жителей просят покинуть открытые участки улиц и держаться подальше от окон. Глава Таганрога напомнила, что на территории Ростовской области категорический запрещена фото- и видеосъемка работы ПВО и возможных последствий атаки.

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