Над Таганрогом работают средства ПВО

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Сейчас над городом работают средства противовоздушной обороны, сообщила глава Светлана Камбулова.
Местных жителей просят покинуть открытые участки улиц и держаться подальше от окон. Глава Таганрога напомнила, что на территории Ростовской области категорический запрещена фото- и видеосъемка работы ПВО и возможных последствий атаки.
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