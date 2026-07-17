В Париже прошло вручение Международной премии ЮНЕСКО — России имени Менделеева

Награду за вклад в фундаментальные науки вручали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани. По словам главы Минобрнауки России, за пять лет премия «стала состоявшимся международным институтом выявления и поддержки тех, кто движет мировую науку вперёд». Награда присуждается раз в два года.