Задержанные в Стамбуле россияне вылетели в Россию

Генконсульство ранее сообщало, что россиян Викторию и Игоря Филоновых после задержания полицией доставили в депортационный центр. Управлением по вопросам миграции решался вопрос об их высылке из страны. Как отмечали дипломаты, 14 июля в генконсульство поступило обращение от родственников россиян с информацией об их задержании. Представители генконсульства оперативно связались с отделением полиции стамбульского района Фатих, куда были доставлены российские граждане, держали ситуацию на контроле.