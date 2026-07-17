Page Six: Принц Гарри заявил, что онкобольной Карл III «чувствует себя отлично»

На гала‑вечере Time100 Sports в Нью‑Йорке принц Гарри заявил, что его отец, король Карл III, который с 2024 года борется с раком, «чувствует себя отлично». Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил портал Page Six со ссылкой на осведомленный источник.
Герцог добавил, что его супруга Меган Маркл и дети — принц Арчи и принцесса Лилибет — «счастливы» быть дома в американской Калифорнии после краткого визита в Великобританию.
— Дети растут как сорняки, — сказал Гарри одному из гостей, передает портал.
11 июля СМИ сообщили, что Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей. На встрече присутствовали принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их двое детей, Арчи и Лилибет. По данным журналистов, британский принц не смог жить в Букингемском дворце во время поездки в Лондон из-за того, что поздно подтвердил свои планы. Сам герцог с 2022 года живет в Калифорнии.
4 июня принц Гарри и Меган Маркл в честь пятого дня рождения их дочери Лилибет опубликовали новые фотографии с девочкой.