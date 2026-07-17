Page Six: Принц Гарри заявил, что онкобольной Карл III «чувствует себя отлично»

11 июля СМИ сообщили, что Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей. На встрече присутствовали принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их двое детей, Арчи и Лилибет. По данным журналистов, британский принц не смог жить в Букингемском дворце во время поездки в Лондон из-за того, что поздно подтвердил свои планы. Сам герцог с 2022 года живет в Калифорнии.