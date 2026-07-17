Axios: США перебрасывают в Израиль десятки самолетов-заправщиков

По данным издания, команда главы Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает вариант существенной эскалации операции против Ирана. Как утверждает один из источников, Пентагон уже представил президенту ряд сценариев, включая атаки по ключевой инфраструктуре и новые удары по ядерным объектам.
«США хотели бы перебросить еще несколько десятков самолетов-заправщиков в ближайшие дни», — указано в материале.
Как отмечается в публикации, сейчас около 30 американских заправщиков находятся в аэропорту Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом. Еще примерно столько же — в аэропорту Рамон. По данным собеседников, Вашингтон намерен нарастить их число до уровня, который был в начале войны.
При этом окончательное решение о возможном наращивании ударов по Ирану Трамп пока не принял. Однако власти Израиля довольно напряжены из-за переброса большого количества техники на их территорию.
Ранее армия Ирана предупредила, что будет бить по базам США на Ближнем Востоке до окончательной победы. Военные республики твердо настроены уничтожить своих врагов.