Axios: США перебрасывают в Израиль десятки самолетов-заправщиков

Как отмечается в публикации, сейчас около 30 американских заправщиков находятся в аэропорту Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом. Еще примерно столько же — в аэропорту Рамон. По данным собеседников, Вашингтон намерен нарастить их число до уровня, который был в начале войны.