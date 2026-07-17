В ОП РФ напомнили о важности RuStore после исчезновения VK и MAX из Google Play

Приложения VK и платформа «Макс» ранее стали недоступны для скачивания в Google Play. Однако на работу уже установленных сервисов это не повлияло: пользователи Android по-прежнему получают push-уведомления о сообщениях, звонках и событиях. Для установки и обновлений VK рекомендует воспользоваться отечественным магазином приложений RuStore. В компании подчеркнули, что все ключевые сервисы экосистемы, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», MAX, VK Видео, VK Музыку и Mail, продолжают стабильно работать на Android.