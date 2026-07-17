Тутберидзе заявила, что она и Трусова сохранили прекрасные отношения

— Однозначно есть те спортсмены, которых не возьму обратно. Вопрос в том, как уходят и какие взаимоотношения оставляют. Я не могу сказать пока, что возвращение Саши Трусовой можно назвать громким. Это один из вообще немногих спортсменов, который, уходя, не испортил с нами отношения, — отметила специалист.