Тутберидзе заявила, что она и Трусова сохранили прекрасные отношения

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью Okko высказалась о возвращении фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) к ней в группу. По ее словам, они сохранили прекрасные отношения.
— Однозначно есть те спортсмены, которых не возьму обратно. Вопрос в том, как уходят и какие взаимоотношения оставляют. Я не могу сказать пока, что возвращение Саши Трусовой можно назвать громким. Это один из вообще немногих спортсменов, который, уходя, не испортил с нами отношения, — отметила специалист.
Тутберидзе призналась, что чувствует от спортсменки любовь и уважение.
В июне трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила перспективы Александры Трусовой в новом сезоне фигурного катания. По ее мнению, в женском одиночном катании достаточно претенденток на высокие места, поэтому рассчитывать на победы только благодаря прошлым достижениям не стоит.
Ранее также Роднина ответила на слова Этери Тутберидзе о том, что сегодня фигуристки в России не обладают исключительностью. Она не согласилась с этим мнением.