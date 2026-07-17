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В Киеве протестующих из-за отставки министра обороны стало вдвое больше

Участники митинга призывают к отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вдвое больше протестующих против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова собралось к этому моменту на центральных улицах Киева, нежели 16 июля. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Телеканал публикует вид сверху на центр столицы, на кадрах насчитывается больше нескольких сотен человек. Участники протеста требуют не только вернуть Федорова, но и призывают к отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

Также протесты проходят в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Львове, Николаеве, Одессе, Тернополе, Харькове и Черновцах.

В среду вечером выяснилось, что Владимир Зеленский не намерен сохранить за Федоровым должность главы Минобороны. Федоров был отправлен в отставку в том числе из-за конфликта с Сырским, замены которого он требовал. В четверг акции протеста из-за отставки Федорова прошли не менее чем в 18 городах Украины, в Киеве и во Львове в них принимали участие более 1 тыс. человек.

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