В Киеве протестующих из-за отставки министра обороны стало вдвое больше

В среду вечером выяснилось, что Владимир Зеленский не намерен сохранить за Федоровым должность главы Минобороны. Федоров был отправлен в отставку в том числе из-за конфликта с Сырским, замены которого он требовал. В четверг акции протеста из-за отставки Федорова прошли не менее чем в 18 городах Украины, в Киеве и во Львове в них принимали участие более 1 тыс. человек.