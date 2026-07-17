Болевшая раком пациентка сыграла свадьбу в больнице и умерла спустя два дня

В Бразилии пациентка онкологического отделения Ана Паула Рибейро сыграла свадьбу в стенах медицинского учреждения и скончалась спустя двое суток после торжества. Материал издания Terra перевел aif.ru.
Диагноз неходжкинская лимфома был поставлен женщине через несколько месяцев после появления на свет ее второго ребенка. Изначально пара планировала зарегистрировать брак после полного выздоровления, однако из-за резкого ухудшения самочувствия невесты церемонию решили провести прямо в больнице.
Менее чем за семь дней близким и волонтерам удалось организовать все необходимое для торжества. Были найдены обручальные кольца, свадебное платье и торт. Также семья позаботилась о музыкальном сопровождении и приглашении пастора.
После бракосочетания женщина прожила лишь два дня. Перед кончиной она взяла с мужа обещание заботиться об их детях, призналась ему в любви и пообещала всегда быть рядом.
Ранее ученым удалось раскрыть неожиданную причину возникновения рака.