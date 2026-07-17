Виктория Исакова появилась на светском мероприятии с 10-летней дочерью

Российская актриса театра и кино Виктория Исакова опубликовала в личном блоге фотографии со светского мероприятия, которое она посетила вместе с 10-летней дочерью Варварой.
Артистка появилась на презентации новой модной коллекции, взяв с собой наследницу режиссера Юрия Мороза.
На кадрах мать и дочь позируют вместе, а также рассматривают представленные образы и общаются с гостями вечера.
— Смотрели, вели светские беседы и были в эпицентре стиля, — написала знаменитость в своем Telegram-канале.
Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года. Вдова Виктория Исакова почтила его память в годовщину его смерти. На своей странице в социальных сетях актриса опубликовала архивный снимок супруга и оставила трогательное послание. Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы — постановщик два года боролся с онкологией.
Ранее актриса на церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой призналась, что та помогла ей пережить смерть мужа. По словам Исаковой, Алентова сказала ей: «Всегда выходи на сцену, что бы ни было. Сцена тебя спасет».