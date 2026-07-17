Виктория Исакова появилась на светском мероприятии с 10-летней дочерью

Ранее актриса на церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой призналась, что та помогла ей пережить смерть мужа. По словам Исаковой, Алентова сказала ей: «Всегда выходи на сцену, что бы ни было. Сцена тебя спасет».