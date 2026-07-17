В Волгограде наградили победителей и призеров первенства Европы по плаванию

Развитие спортивной сферы в регионе охватывает не только подготовку спортсменов высокого класса, но и популяризацию массового, детского спорта, а также адаптивных физкультурных программ — эта задача остается в числе приоритетов губернатора Андрея Бочарова. С 2014 года в Волгоградской области возвели и обновили около 200 спортивных объектов, направив на эти цели свыше 24 млрд руб. Среди них — ФОКи, бассейны, универсальные площадки, ФОКОТы и другие сооружения, в том числе в муниципалитетах. Сейчас в регионе функционирует более 5,6 тыс. спортивных объектов, работают 48 центров тестирования ГТО и 41 специализированная площадка. Такая инфраструктура помогает двигаться к цели госпрограммы «Спорт России» — довести к 2030 году долю регулярно занимающихся спортом граждан до 70%.