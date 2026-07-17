В Волгограде наградили победителей и призеров первенства Европы по плаванию

В спортивном комплексе «Волга» в Краснооктябрьском районе Волгограда прошла торжественная церемония, посвященная успехам местных пловцов на международной арене. Юниорское первенство Европы по плаванию, состоявшееся в Мюнхене, принесло волгоградским атлетам внушительную коллекцию наград — всего 12 медалей.
Особенно ярко проявил себя Михаил Щербаков: он 7 раз поднимался на пьедестал. Спортсмен одержал победу на дистанции 100 м на спине и на 200 м комплексным плаванием, а также 5 раз становился призером в эстафетных заплывах в составе разных команд.
Не менее достойно выступила Серафима Фокина: она завоевала 2 серебра в личных заплывах — на дистанциях 100 м и 200 м баттерфляем — и дважды становилась призером в эстафетах. Еще одну золотую медаль в актив сборной Волгоградской области добавил Григорий Черногаев, который показал лучший результат на 50 м на спине.
Итоговый медальный зачет волгоградцев выглядит так: 7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.
Развитие спортивной сферы в регионе охватывает не только подготовку спортсменов высокого класса, но и популяризацию массового, детского спорта, а также адаптивных физкультурных программ — эта задача остается в числе приоритетов губернатора Андрея Бочарова. С 2014 года в Волгоградской области возвели и обновили около 200 спортивных объектов, направив на эти цели свыше 24 млрд руб. Среди них — ФОКи, бассейны, универсальные площадки, ФОКОТы и другие сооружения, в том числе в муниципалитетах. Сейчас в регионе функционирует более 5,6 тыс. спортивных объектов, работают 48 центров тестирования ГТО и 41 специализированная площадка. Такая инфраструктура помогает двигаться к цели госпрограммы «Спорт России» — довести к 2030 году долю регулярно занимающихся спортом граждан до 70%.