Доказательством по делу блогера Ильи Ремесло о фейках о ВС РФ стало его интервью

Доказательством по уголовному дело о вейках о Вооруженных силах России, возбужденном против блогера Ильи Ремесло, стало его интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Бадамшина.
«Доказательство в деле Ильи Ремесло — его интервью Ксении Собчак», — заявил он.
Ранее защита Ремесло сообщила, что намерена обжаловать приговор суда в отношении мужчины.
Напомним, что Басманный суд Москвы арестовал блогера на 1 месяц 30 суток в рамках уголовного дела. Илья Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге, о чем стало известно 17 июля.
Блогер обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотиву политической ненависти. При этом сам Ремесло свою вину не признает.