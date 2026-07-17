Доказательством по делу блогера Ильи Ремесло о фейках о ВС РФ стало его интервью

Доказательством по уголовному дело о вейках о Вооруженных силах России, возбужденном против блогера Ильи Ремесло, стало его интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Бадамшина.