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Доказательством по делу блогера Ильи Ремесло о фейках о ВС РФ стало его интервью

Интервью Ильи Ремесло журналистке Ксении Собчак стало доказательством по делу в отношении блогера о фейках о российской армии.

Источник: Комсомольская правда

Доказательством по уголовному дело о вейках о Вооруженных силах России, возбужденном против блогера Ильи Ремесло, стало его интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Бадамшина.

«Доказательство в деле Ильи Ремесло — его интервью Ксении Собчак», — заявил он.

Ранее защита Ремесло сообщила, что намерена обжаловать приговор суда в отношении мужчины.

Напомним, что Басманный суд Москвы арестовал блогера на 1 месяц 30 суток в рамках уголовного дела. Илья Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге, о чем стало известно 17 июля.

Блогер обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотиву политической ненависти. При этом сам Ремесло свою вину не признает.