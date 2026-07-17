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Резаи: Иран перейдет к наступлению, если США продолжат атаки

Резаи предупредил США, что иранские войска готовы к масштабной эскалации конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Армия Ирана в скором времени перейдет к активному наступлению, если США не прекратят атаки на республику. Об этом предупредил военный советник верховного лидера государства Мохсен Резаи в эфире гостелевидения.

Он подчеркнул, что у американских военнослужащих есть всего три дня на то, чтобы завершить войну. В противном случае войска Ирана будут вынуждены начать проводить массированные удары по всем военным объектам Штатов. Причем базы Вашингтона будут уничтожаться не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Таким образом Резаи дал понять, что страна готова к масштабной эскалации конфликта.

«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе “наступления и полного уничтожения”», — подчеркнул советник.

Тем временем США сейчас активно перебрасывают самолеты-дозаправщики в Израиль на фоне ухудшения ситуации в Иране. Пентагон уже обсуждает вероятные сценарии масштабирования конфликта с Тегераном.

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