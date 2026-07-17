Резаи: Иран перейдет к наступлению, если США продолжат атаки

Он подчеркнул, что у американских военнослужащих есть всего три дня на то, чтобы завершить войну. В противном случае войска Ирана будут вынуждены начать проводить массированные удары по всем военным объектам Штатов. Причем базы Вашингтона будут уничтожаться не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Таким образом Резаи дал понять, что страна готова к масштабной эскалации конфликта.