Лифт в бальном зале и 20 машин в гараже: Особняк из «Остина Пауэрса» продают за $90 млн

Решение о продаже появилось на фоне устойчивого спроса на элитную недвижимость в Малибу. Риелтор Крис Кортаццо отметил, что в районе сохраняется высокая активность и количество показов дорогих объектов заметно выросло. Согласно статистике Redfin, средняя цена продажи дома в Пойнт-Дьюм за три месяца с окончанием 31 мая достигла 14 миллионов долларов, что более чем вдвое выше показателей аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в 2025‑м участки у пляжа Литл-Дьюм ушли с молотка за 80 миллионов.