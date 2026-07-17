Евкуров: в ВС РФ подготовили 140 тыс. военных в полках резерва

«Рабочими группами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлено более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», — заявил Евкуров.
Юнус-Бек Евкуров доложил о мерах, направленных на повышение качества подготовки личного состава.
Замминистра отметил, что к обучению личного состава на ротационной основе впервые привлекли 107 командиров штурмовых подразделений. Они внесли коррективы в программы подготовки малых тактических групп. Кроме того, по словам Евкурова, была организована стажировка 32 командиров подразделений и инструкторов полков резерва в подразделениях, выполняющих боевые задачи.
Как отметил замглавы ведомства, в рамках выполнения задачи по допризывной подготовке молодежи ДОСААФ, поставленной министром обороны Андреем Белоусовым, перечень военно-учетных специальностей расширили с 20 до 30. «Особое внимание уделено организации обучения операторов для управления наземными и морскими робототехническими комплексами», — сказал Евкуров.
В первом полугодии на базе ДОСААФ по 30 специальностям подготовили более 18 тысяч будущих призывников. В их числе — водители, специалисты по связи, операторы БПЛА и НРТК.
На заседании коллегии ведомства 17 июля Белоусов поручил своим заместителям провести оценку рисков, способных повлиять на выполнение приоритетных задач Минобороны, поставленных на конец 2025 года.
Участники заседания уделили основное внимание модернизации Вооруженных сил, оснащению армии современным вооружением и обеспечению боевых действий. В частности, речь шла о развитии войск беспилотных систем, противодействии средствам воздушного нападения, совершенствовании материально-технического обеспечения и бесперебойных поставках военной техники.