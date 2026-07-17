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В Черняховске в Лётческом озере утонул мужчина

Спасатели достали тело погибшего из воды.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске на Большом Лётческом озере утонул мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС в пятницу, 17 июля.

Трагедия произошла примерно 18:10. Очевидцы позвонили в 112 и рассказали о ЧП. Прибывшие на место спасатели спустя полтора часа достали тело погибшего на берег и передали следователям.

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