«Иногда сам замечаю»: Лазарев высказался о сходстве с Лионелем Месси

«Ну, есть, правда, есть определённый поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи! И я иногда сам замечаю это — какие-то, вот, вижу фотосессии Месси и где-то, да, есть сходство. Но это классно!» — сказал Лазарев.