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Трамп обвинил Канаду в халатности, ей придется за это заплатить

Трамп хочет добавить убытки США от пожаров к пошлинам против Канады.

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес Канады. Американский лидер заявил, что он требует добавить всю сумму убытков США от пожаров к импортным пошлинам, действующим в отношении Канады.

По мнению Трампа, убытки от пожаров стали прямым следствием халатности, которую допустила канадская сторона.

«Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», — написал Дональд Трамп на страничке в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер пояснил, что, по его мнению, эта ситуация стала прямым следствием ненадлежащего управления лесами со стороны канадцев. В частности, он отметил отсутствие систематической уборки лесного мусора на канадских территориях.

Как ранее писал KP.RU, Дональд Трамп с 1 февраля 2025 года ввел масштабные тарифы на товары своих крупнейших экономических партнеров, в том числе Канады.

В октябре 2025 года Трамп сообщил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом.

А в январе 2026 года Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% при заключении сделки с Китаем.

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