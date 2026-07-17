Трамп обвинил Канаду в халатности, ей придется за это заплатить

По мнению Трампа, убытки от пожаров стали прямым следствием халатности, которую допустила канадская сторона.
«Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», — написал Дональд Трамп на страничке в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер пояснил, что, по его мнению, эта ситуация стала прямым следствием ненадлежащего управления лесами со стороны канадцев. В частности, он отметил отсутствие систематической уборки лесного мусора на канадских территориях.
Как ранее писал KP.RU, Дональд Трамп с 1 февраля 2025 года ввел масштабные тарифы на товары своих крупнейших экономических партнеров, в том числе Канады.
В октябре 2025 года Трамп сообщил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом.
А в январе 2026 года Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% при заключении сделки с Китаем.