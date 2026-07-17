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Генконсульство РФ: задержанные в Стамбуле россияне вылетели в Москву

Задержанные за чтение Библии в Айя-Софии россияне покинули Турцию.

Источник: Комсомольская правда

Двое россиян, задержанных в стамбульском соборе Айя-София после чтения Библии, вечером 17 июля вылетели в Москву. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Стамбуле.

«Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19:50 по местному времени (совпадает с мск) вылетели в Москву», — уточнили в ведомстве для ТАСС.

Напомним, 14 июля родственники Филоновых обратились в генконсульство с сообщением об их задержании. После этого сотрудники дипмиссии оперативно связались с полицией стамбульского района Фатих, куда были доставлены российские граждане, и на протяжении всего времени контролировали развитие ситуации.

Ранее KP.RU сообщал, что четырех россиян задержали в Таиланде по делу о незаконном использовании подставных владельцев при операциях с элитной недвижимостью в провинции Чонбури. В ходе обысков силовики изъяли документацию и электронные устройства.