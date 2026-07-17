Генконсульство РФ: задержанные в Стамбуле россияне вылетели в Москву

Напомним, 14 июля родственники Филоновых обратились в генконсульство с сообщением об их задержании. После этого сотрудники дипмиссии оперативно связались с полицией стамбульского района Фатих, куда были доставлены российские граждане, и на протяжении всего времени контролировали развитие ситуации.