В Архангельской области осудили подростка за убийство матери

«Позднее пояснил, что перед нападением надел наушники, включив музыку, убить маму решил, чтобы не огорчать ее, поскольку планировал сбежать из дома, но более подробно мотивы своих действий пояснить не мог, как и происхождение наркотических средств», — сказано в публикации.