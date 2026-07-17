В Архангельской области осудили подростка за убийство матери

Няндомский районный суд приговорил 17-летнего подростка к 6 годам 4 месяцам лишения свободы по делу об убийстве матери, совершенное с особой жестокостью, сообщает пресс-служба судов Архангельской области.
Специалисты установили, что в ночь на 22 февраля 2026 года подросток в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на мать, которая отдыхала на диване.
«Позднее пояснил, что перед нападением надел наушники, включив музыку, убить маму решил, чтобы не огорчать ее, поскольку планировал сбежать из дома, но более подробно мотивы своих действий пояснить не мог, как и происхождение наркотических средств», — сказано в публикации.
По данным следствия, подросток нанес женщине более 60 ножевых ранений. Впоследствии он вынес тело в подвал. Подозреваемого задержали на вокзале.
«В соответствии с требованиями закона, согласно которым нижний предел наказания за совершение особо тяжкого преступления для несовершеннолетних снижен вдвое, а максимальное наказание не может превышать 10 лет лишения свободы, суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», — говорится в публикации.
Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что суд направил на принудительное лечение мужчину, обвиняемого в убийстве 19-летней сотрудницы гриль-кафе в Новокузнецке.