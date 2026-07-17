Елена Борщева вспомнила Маслякову как главного «невидимого» человека в КВН

Участница команды КВН «Сборная Пятигорска» и звезда Comedy Woman Елена Борщева поделилась воспоминаниями о режиссере КВН Светлане Масляковой, назвав ее важным и строгим человеком, который многое влиял на игру. О смерти Масляковой на 79-м году жизни стало известно 17 июля.
— Светлана Анатольевна была таким, скажем, невидимым, но очень важным человеком в КВН. Мы всегда знали, что ее мнение, ее видение, ее взгляд на многое влияет и очень важен, — сказала Борщева в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, в эфире 45-летия КВН женская сборная в конце выступления отметила, что есть еще одна главная женщина, которую не видно, — это режиссер Светлана Маслякова. Борщева добавила, что Маслякова была строже Александра Васильевича, «могла сказать какое-то крепкое словцо», но от нее исходила женская сила.
Маслякова пришла на телевидение в 1966 году, познакомилась с будущим мужем Александром Масляковым, за которого вышла замуж в 1971 году. Ее сын Александр возглавил творческое объединение «АМиК».
8 сентября 2024 года на 83-м году жизни скончался муж Светланы, ведущий КВН Александр Масляков. Он занимал должность главы КВН на протяжении 60 лет. 11 сентября того же года с телеведущим простились в концертном зале «Планета КВН» на Шереметьевской улице. Похороны Маслякова прошли на Новодевичьем кладбище. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».