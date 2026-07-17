США бьют по Ирану седьмую ночь подряд

«СЕНТКОМ начал новый раунд ударов против Ирана сегодня в 15:00 по времени восточного побережья США седьмую ночь подряд. Удары призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал», — говорится в официально опубликованном сообщении командования в соцсети X.