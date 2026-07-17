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США бьют по Ирану седьмую ночь подряд

США начали новую серию ударов по Ирану, атаки идут седьмую ночь подряд.

Военнослужащие США уже седьмую ночь подряд наносят удары по Ирану. О начале очередной волны бомбардировок сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Удары стартовали в 15:00 по времени восточного побережья США, это 22:00 по мск времени.

«СЕНТКОМ начал новый раунд ударов против Ирана сегодня в 15:00 по времени восточного побережья США седьмую ночь подряд. Удары призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал», — говорится в официально опубликованном сообщении командования в соцсети X.

Ранее KP.RU писал, что США направляют в Израиль дополнительные самолеты-заправщики из-за опасений расширения конфликта в Иране.

А военный советник верховного лидера государства Мохсен Резаи в эфире гостелевидения предупредил, что армия Ирана в скором времени перейдет к активному наступлению, если США не прекратят атаки на республику.

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