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Малонадежный участок теплосети заменят на Варварской в Нижнем Новгороде

Ранее здесь проводились неотложные работы по замене критического участка трубопровода.

Малонадежный участок теплосети заменят на Варварской в Нижнем Новгороде в ночь с 17 на 18 июля. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, что ранее здесь проводились неотложные работы по замене критического участка трубопровода. Тогда работы затянулись из-за того, что степень повреждений превысила ожидания.

Результаты гидравлических испытаний помогли выявить еще один малонадежный участок. Специалистам предстоит заменить 3 метра трубы. В связи с этим в районе ул. Варварская, 3а полностью перекроют автомобильное движение в сторону ул. Пискунова с 22:00 17 июля до 08:00 18 июля.

Затем с 08:00 18 июля до 23:00 19 июля движение на участке будет перекрыто частично.

Ранее сообщалось, что движение в районе «Совкомбанк Арены» ограничат в день матча за Суперкубок.