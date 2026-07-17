Малонадежный участок теплосети заменят на Варварской в Нижнем Новгороде

Результаты гидравлических испытаний помогли выявить еще один малонадежный участок. Специалистам предстоит заменить 3 метра трубы. В связи с этим в районе ул. Варварская, 3а полностью перекроют автомобильное движение в сторону ул. Пискунова с 22:00 17 июля до 08:00 18 июля.