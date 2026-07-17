Правительство предложило сузить список статей, запрещающих службу по контракту

«Там не могут быть заключены контракты только в отношении лиц, которые обвиняются в терроризме, обвиняются в половых преступлениях и так далее, — очень короткий перечень. А остальные могут заключать контракты и проходить службу в условиях специальной военной операции», — напоминал он.