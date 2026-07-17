Нереальный климат: число погодных аномалий будет расти

В первые 20 лет XXI века на территории России в среднем фиксировалось около 370 погодных аномалий в год. За последние 10 лет число выросло до 408,5 — рост на 10%. По словам Киселева, чаще всего происходят изменения режима осадков — ливни и засухи, а также ветровые нагрузки: смерчи, ураганы, торнадо и штормы.