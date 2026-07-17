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Нереальный климат: число погодных аномалий будет расти

Климатолог Киселев рассказал о новой климатической реальности.

Российский климатолог Андрей Киселев заявил, что Россия входит в новую климатическую реальность. Регионам, включая Волгоградскую область, нужно до определенной степени адаптироваться к новым погодным условиям.

В первые 20 лет XXI века на территории России в среднем фиксировалось около 370 погодных аномалий в год. За последние 10 лет число выросло до 408,5 — рост на 10%. По словам Киселева, чаще всего происходят изменения режима осадков — ливни и засухи, а также ветровые нагрузки: смерчи, ураганы, торнадо и штормы.

«Водоотводные системы, наверное, должны быть более современные, может быть пересмотрены», — отметил Киселев, говоря о необходимости адаптации к новым условиям.

Климатологи считают, что в ближайшие десять лет климат в России станет заметно теплее, а сильнее всего потепление проявится в Арктике. Регионам стоит учитывать рост числа аномалий при планировании инфраструктуры — в первую очередь систем водоотведения.

Ранее сообщалось, какой будет погода в августе в Волгограде.

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