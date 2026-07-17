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В США выявили 400 тысяч умерших, зарегистрированных избирателями

Министр внутренних дел Соединённых Штатов Маркуэйн Маллин заявил, что МВД зафиксировало 400 тысяч человек, которые умерли, но числятся зарегистрированными избирателями.

Источник: Аргументы и факты

Министр внутренних дел Соединённых Штатов Маркуэйн Маллин заявил, что МВД зафиксировало 400 тысяч человек, которые умерли, но числятся зарегистрированными избирателями.

«Мы выявили 250 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в выборах, и это только в четырёх штатах… Мы также работали со штатами, которые активно занялись этой проблемой, и обнаружили в их списках избирателей 28 тысяч неграждан, а также 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

Напомним, по словам президента США Дональда Трампа, власти Соединённых Штатов зафиксировали около 280 тысяч человек без гражданства. Трамп отметил, что они были «нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах».

Выборы в США состоятся в ноябре, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов.

Помимо этого, будут проведены выборы в законодательные органы многих штатов.

По данным New York Post, в США была проведена проверка, посвящённая вопросам безопасности избирательной системы.

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