В США выявили 400 тысяч умерших, зарегистрированных избирателями

Министр внутренних дел Соединённых Штатов Маркуэйн Маллин заявил, что МВД зафиксировало 400 тысяч человек, которые умерли, но числятся зарегистрированными избирателями.
«Мы выявили 250 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в выборах, и это только в четырёх штатах… Мы также работали со штатами, которые активно занялись этой проблемой, и обнаружили в их списках избирателей 28 тысяч неграждан, а также 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.
Напомним, по словам президента США Дональда Трампа, власти Соединённых Штатов зафиксировали около 280 тысяч человек без гражданства. Трамп отметил, что они были «нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах».
Выборы в США состоятся в ноябре, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов.
Помимо этого, будут проведены выборы в законодательные органы многих штатов.
По данным New York Post, в США была проведена проверка, посвящённая вопросам безопасности избирательной системы.