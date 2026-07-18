В Хабаровске шестой час тушат пожар на складе на Индустриальной

В Хабаровске продолжается тушение пожара на складе на улице Индустриальной, где огнём охвачено около 1000 квадратных метров здания, — сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сообщение о возгорании одноэтажного продуктового склада поступило в пожарную охрану в 02:30 18 июля. Подразделения выехали на место по повышенному рангу.
Пожарные установили, что внутри помещения находятся продукты питания и автомобильные принадлежности. В результате возгорания произошло обрушение кровли.
По информации администрации складского помещения, в расположенных рядом металлических контейнерах могли находиться газовые баллоны. Огнеборцы вскрыли контейнеры специальным инструментом и провели проверку. Сведения о наличии баллонов не подтвердились.
В тушении участвуют 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.