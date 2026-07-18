Я узнал бы в лицо этого фашиста, так низко был самолет: о трагедии 18 июля 1941 года

Дети потом годами не могли говорить об этом. Не потому, что забыли, — а потому, что не находили слов для того, что видели. Детская память запечатлела не последовательность событий, а вспышки: белое на красном, звук пулеметной очереди, кукла в руке. Взрослые, которые расспрашивали их в 1941-м, ждали фактов. Дети давали им образы. Так возник зазор между тем, что произошло, и тем, что осталось в свидетельствах. Этот зазор не остался пустым. Его заполнили слухи и мифы.