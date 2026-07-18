Я узнал бы в лицо этого фашиста, так низко был самолет: о трагедии 18 июля 1941 года

В июне 1941 года ленинградские школьники еще не знали, что такое голод. В новгородских деревнях, куда их эвакуировали после начала войны, еды хватало. Городским детям казалось, что деревня живет по-другому, война далеко. Лето только начинается.
Организаторы эвакуации верили, что война будет короткой и победоносной. Когда один мужчина дал сыну зимнее пальто, ему сделали выговор: «Что ж вы думаете, война до зимы продлится?».
Фронт приближался. Детей отправили дальше на восток.
Утром 18 июля 1941 года на узловой станции Лычково скопились дети из Ленинграда и области. Их свозили сюда для отправки в Кировскую, Ярославскую и другие области. Cтояло несколько эшелонов: одни школы уже разместились в вагонах, другие ждали своей очереди. Руководители эвакуации спорили, кого посадить раньше. «Наша начальница требовала, чтобы нас посадили в пассажирские вагоны, — вспоминал 11-летний В. Дальгрен. — Но он посадил в эти вагоны “свои” школы».
На станции был и санитарный поезд с ранеными красноармейцами. Также конвоировали немецких военнопленных на окраинный склад Заготживсырья. Одни дети грузили вещи, другие ушли смотреть на конвой, третьи обедали в столовой. На пристанционном рынке несколько девочек купили сметану.
Около полудня немецкий самолет вынырнул из облаков с выключенным мотором, из-за чего воздушная тревога не сработала. Сначала сбросил бомбы: одна попала в паровоз, другие разорвались возле вагонов и вокзала. Затем самолет несколько раз заходил на станцию, обстреливая людей из пулеметов. Там не оказалось ни одного зенитного орудия.
11-летний Дмитрий Федулов вспоминал: «Самолет был так низко, что мне казалось: я узнал бы в лицо этого фашиста».
Старший оперуполномоченный НКВД Николай Котов выбежал на перрон и увидел убитого коллегу — а затем и тела детей. Он писал: «Куски тел были вместе с одеждой разбросаны по висящим проводам, на крышах близлежащих домов». Раненые кричали: «Дяденьки, помогите».
Воспитательница детского сада заталкивала малышей между капустными кочанами за вокзалом. Пулеметная очередь прошла по огороду. Она не успела спрятать всех.
Ира удивленно смотрела на кровь на своем животе. У Лиды зияли две дырки в голени. Яна зажимала окровавленный бок. Многие дети разбежались. 12-летняя Капа Захарова в панике прошла пешком 10 км до деревни Алешонка.
Через час налет повторился, но большинство детей уже успели увести в лес.
Среди раненых — Нюра Хайбулова и Сарра Лапшина. Их сфотографировал в ленинградском госпитале Александр Бродский — отец будущего поэта Иосифа Бродского. «Известия» опубликовали снимок 29 августа 1941 года. Из-за военной цензуры он стал единственным публичным свидетельством, которое увидел тогда Ленинград.
Тяжелораненых поместили в амбулаторию соседней деревни Лужно. Там от ран умерли Катюша Герейко, 14 лет, и Андрей Беляев, 13 лет. Катюшу похоронили в безымянной могиле, без гроба. Отец приехал сразу — выкопал тело и перезахоронил как положено.
Всего на станции в тот день погибло 28 детей и 13 взрослых. Среди них — мать близнецов Николаевых, приехавшая забрать их домой.
Потом дети слушали списки примет. «Неопознанное тело в шелковом платье из красных, белых, зеленых цветочков… без головы…» Это была Аня Плимак, самая красивая девочка в классе. Та, на которую по пути в Лычково заглядывались все мальчишки.
«С нар сползает белое с красным — кровь и сметана из разбитых банок», — написала Елена Фролова, одна из спасшихся школьниц.
На кладбище мальчик Венька смотрел, как погибших укладывают в братскую могилу. «Они лежали рядком, словно загорали на пляже под ярким солнцем», — вспоминал он. На могиле поставили самодельную табличку: «Ленинградские дети. 18 июля 1941».
Дети потом годами не могли говорить об этом. Не потому, что забыли, — а потому, что не находили слов для того, что видели. Детская память запечатлела не последовательность событий, а вспышки: белое на красном, звук пулеметной очереди, кукла в руке. Взрослые, которые расспрашивали их в 1941-м, ждали фактов. Дети давали им образы. Так возник зазор между тем, что произошло, и тем, что осталось в свидетельствах. Этот зазор не остался пустым. Его заполнили слухи и мифы.
В Ленинграде начали говорить, что погибли тысячи детей. Писательница Ольга Берггольц в дневнике назвала эвакуацию детей в прифронтовую зону «преступными действиями». Сотрудники НКВД фиксировали негативное восприятие первой эвакуации: «Не подумав, эвакуировали детей в Старорусский, Демянский и другие районы — и в результате много детей загубили».
Уже в XXI веке миф о тысячах погибших и тайных могилах перекочевал в журналистские публикации и блоги. Архивные документы позволяют установить точное число: 28 — почти невозможное для коллективной памяти. Оно слишком мало для мифа.
Но для матери, потерявшей ребенка, даже одно имя в списке — уже бесконечность. Миф о тысячах похож на крик, что война не укладывается в списки. Для многих судеб хватило одного самолета, который сделал детей взрослыми, а взрослых — немыми.
Согласно отчету эвакуационной комиссии, с 29 июня по 27 августа 1941 года Ленинград покинул 395 091 ребенок. 175 400 из них вернулись в город — навстречу блокаде. Остальные — рассеялись по стране, потерялись в эвакуационных списках, остались в оккупации или погибли. 28 ленинградских детей остались на кладбище в селе Лычково.
В тексте используется материал: Д. Ю. Асташкин. Гибель ленинградских детей при реэвакуации из Ленинградской области: обстрел станции Лычково 18 июля 1941 года // Новгородский исторический сборник. 2019. № 18 (28).