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Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля на Месяцев день

Собрали приметы и запреты на 18 июля, когда отмечают Афанасьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 июля вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе отмечают Афанасьев день. Но есть еще одно название — Месяцев день. Как правило, в указанную дату наблюдали за месяцем. Если он хорошо виден на небе, то осень будет сухой и теплой.

Что нельзя делать 18 июля.

Мужчинам 18 июля запрещено заниматься работами, связанными со строительством и ремонтом. Это грозило травмой, которая будет заживать очень долго. Кроме того, не рекомендуется быть в плохом настроении, ругаться, вступать в конфликты.

Что можно делать 18 июля.

По традиции, 18 июля смотрели на небо, чтобы узнать, каким окажется урожай. А еще было принято бороться с бабочками-капустницами на огородах.

Согласно приметам, большое количество звезд предсказывает ясную погоду. В том случае, если на небе звезд не видно, то ждали ненастья.

Кстати, Белгидромет сказал, как изменится погода в Беларуси в выходные 18 и 19 июля: «Северная прохлада с ливнями, шквалами и грозами».

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.

А еще ОСВОД сказал белорусам, могут ли водолазы достать телефон из воды.