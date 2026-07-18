Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля на Месяцев день

Православная церковь 18 июля вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе отмечают Афанасьев день. Но есть еще одно название — Месяцев день. Как правило, в указанную дату наблюдали за месяцем. Если он хорошо виден на небе, то осень будет сухой и теплой.
Что нельзя делать 18 июля.
Мужчинам 18 июля запрещено заниматься работами, связанными со строительством и ремонтом. Это грозило травмой, которая будет заживать очень долго. Кроме того, не рекомендуется быть в плохом настроении, ругаться, вступать в конфликты.
Что можно делать 18 июля.
По традиции, 18 июля смотрели на небо, чтобы узнать, каким окажется урожай. А еще было принято бороться с бабочками-капустницами на огородах.
Согласно приметам, большое количество звезд предсказывает ясную погоду. В том случае, если на небе звезд не видно, то ждали ненастья.
Кстати, Белгидромет сказал, как изменится погода в Беларуси в выходные 18 и 19 июля: «Северная прохлада с ливнями, шквалами и грозами».
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.
А еще ОСВОД сказал белорусам, могут ли водолазы достать телефон из воды.