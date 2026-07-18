Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля на Месяцев день

Православная церковь 18 июля вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе отмечают Афанасьев день. Но есть еще одно название — Месяцев день. Как правило, в указанную дату наблюдали за месяцем. Если он хорошо виден на небе, то осень будет сухой и теплой.