Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля 2026 года

Начать день с молитвы и храма. Утро стоит посвятить посещению церковной службы. В этот день молятся Афанасию о здравии и мире в семье, а Сергию Радонежскому — о помощи в учебе, мудрости и защите от врагов. Печь «лунную» выпечку. Хозяйкам рекомендуется печь печенье, булочки или пончики в форме полумесяца. Посыпьте их маком или орехами — считается, что такое угощение «приглашает» в дом достаток и удачу. Угощайте родных и соседей с пожеланиями добра. 7 вещей, из-за которых уходит удача’Заряжаться«от Луны (особенно для юношей и девушек). После заката обязательно выйдите на улицу и посмотрите на месяц. Считается, что наблюдение за “игрой” луны (когда она меняет цвет или прячется за облака) дает человеку энергию и силу на целый год. Юношей специально выводили “набираться” мужской крепости, а девушки расплетали косы при лунном свете, чтобы быстрее найти суженого. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинОбсуждать важные планы и мириться. Это отличный день для семейных советов. Считается, что задуманное 18 июля обязательно сбудется. Также полезно прощать старые обиды — ссора, прекращенная в этот день, не возобновится. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуСобирать травы и умываться росой. Растения, собранные на Афанасия, обладают особой целебной силой. Утренняя роса в этот день помогает сохранить красоту и здоровье.