Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 18 июля 2026 года

18 июля 2026 года — дата, которая в народном календаре носит название Афанасьев день, или Месяцев праздник. В этот день православная церковь чествует сразу двух великих святых: преподобного Афанасия Афонского (основателя монашества на Святой горе) и вспоминает обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Этот день считается точкой духовного равновесия и лунной силы. Чтобы провести его с пользой и не навлечь беду, стоит прислушаться к мудрости предков.
Содержание:
ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ 18 ИЮЛЯЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДАЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДАНАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДАУ КОГО ИМЕНИНЫ СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯКАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА КАКОЙ ПРАЗДНИК В РОССИИ СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДАКАКОЙ ПРАЗДНИК В МИРЕ СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДАНЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯКАКОЙ СЕГОДНЯ ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДАНАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯКАКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЛИ 18 ИЮЛЯКТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ 18 ИЮЛЯКТО ТАКОЙ АФАНАСИЙ АФОНСКИЙГОРОСКОП НА СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДАКАКАЯ СЕГОДНЯ ЛУНА: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДААСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА18 ИЮЛЯ КАКОЙ ЗНАК ЗОДИАКАВЕЩИЕ СНЫ В НОЧЬ С 17 НА 18 ИЮЛЯКАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА В МОСКВЕ: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДАКАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА В ПИТЕРЕ: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ 18 ИЮЛЯ.
Считается, что 18 июля — идеальное время для примирения и переговоров. Афанасий Афонский был известен тем, что строил общины на труде и согласии, а Сергий Радонежский благословил Русь на объединение. Поэтому этот день посвящен семейному ладу и духовной работе.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Начать день с молитвы и храма. Утро стоит посвятить посещению церковной службы. В этот день молятся Афанасию о здравии и мире в семье, а Сергию Радонежскому — о помощи в учебе, мудрости и защите от врагов. Печь «лунную» выпечку. Хозяйкам рекомендуется печь печенье, булочки или пончики в форме полумесяца. Посыпьте их маком или орехами — считается, что такое угощение «приглашает» в дом достаток и удачу. Угощайте родных и соседей с пожеланиями добра. 7 вещей, из-за которых уходит удача’Заряжаться«от Луны (особенно для юношей и девушек). После заката обязательно выйдите на улицу и посмотрите на месяц. Считается, что наблюдение за “игрой” луны (когда она меняет цвет или прячется за облака) дает человеку энергию и силу на целый год. Юношей специально выводили “набираться” мужской крепости, а девушки расплетали косы при лунном свете, чтобы быстрее найти суженого. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинОбсуждать важные планы и мириться. Это отличный день для семейных советов. Считается, что задуманное 18 июля обязательно сбудется. Также полезно прощать старые обиды — ссора, прекращенная в этот день, не возобновится. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуСобирать травы и умываться росой. Растения, собранные на Афанасия, обладают особой целебной силой. Утренняя роса в этот день помогает сохранить красоту и здоровье.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Этот день полон ограничений, нарушение которых, по поверьям, грозит потерей удачи, денег и здоровья.
1. Тяжелый труд после заката.
Главное правило: как только на небе появляется месяц, всякая физическая работа (особенно в поле, с металлом и острыми инструментами) строжайше запрещена. Если будете работать вечером — рискуете лишиться здоровья и благополучия. Также нельзя начинать ремонт, строительство или устанавливать заборы — это приведет к травмам или «холодному» дому. Почему у меня ничего не получается.
2. Острые предметы и раны.
Старайтесь не брать в руки ножи, топоры, вилы и косы после полудня (а особенно вечером). Считается, что любая рана, полученная 18 июля, будет заживать необычайно долго, а через порезы в дом может проникнуть нечисть.
3. Ссоры, сплетни и секреты.
Сегодня язык — враг.
Не ссорьтесь с близкими: Конфликт затянется на долгие недели. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруНе сплетничайте и не выдавайте чужих тайн: Все злые слова, сказанные в этот день, вернутся к вам бумерангом с утроенной силой. Не жалуйтесь на судьбу: Печаль и нытье притянут новые неприятности. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
4. Лень и одиночество.
Не ленитесь с утра: Если пролежать в постели допоздна, можно «проспать свое счастье». Безделье выгоняет деньги из дома. Не оставайтесь в одиночестве: Проведите день с близкими или друзьями. Одиночество в Афанасьев день сулит грусть на весь следующий год.
5. Финансы и еда.
Не давайте взаймы (даже мелочь) и не берите в долг. Считается, что вместе с деньгами вы отдаете свое благополучие. Не переедайте — это ведет к слабости и болезням. Нельзя допивать воду или доедать за другим человеком — можно перенять его хвори и тревоги. Почему постоянная усталость.
6. Окна и природа.
Не закрывайте шторы/окна вечером. Лунный свет в эту ночь считается целебным и очищающим. Он должен свободно проникать в дом. Не ломайте ветви берез и не мусорьте рядом с ними — это может привести к потере близкого человека.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Обратите внимание на небо в этот вечер, чтобы узнать будущее:
Месяц «играет» (меняет цвет) — к богатому урожаю зерна. Месяц яркий и четкий — осень будет теплой и сухой. Луна зеленоватого оттенка — к скорым затяжным дождям. Много звезд ночью — к ясным дням, звезд не видно — к буре. Радуга утром — к дождю, вечером — к солнцу. Желтые облака — к ненастью.
У КОГО ИМЕНИНЫ СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯ.
Именинники дня: Афанасий, Сергей, Степан, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилл, Василий.
КАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
18 июля 2026 года — это не просто суббота и 199-й день года. Сегодняшняя дата — настоящий калейдоскоп событий, где переплелись борьба за свободу, научные открытия, рождение легенд поп-культуры и древние славянские поверья. Рассказываем, чем наполнен этот день.
На международном уровне 18 июля — это Международный день Нельсона Манделы. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1918 году родился человек, который стал символом борьбы с апартеидом и первым чернокожим президентом ЮАР. Этот день в ООН призван напомнить о ценности справедливости, равенства и способности человека изменить мир.
КАКОЙ ПРАЗДНИК В РОССИИ СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
КАКОЙ ПРАЗДНИК В МИРЕ СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Уругвай празднует годовщину принятия Конституции (1830 год).В США сегодня неофициальный, но вкусный праздник — Национальный день хот-дога.
НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ 18 ИЮЛЯ.
Если вы хотите отвлечься от серьезных дат, 18 июля предлагает отличные поводы для хорошего настроения:
День идеальной семьи. Прекрасный повод собраться за общим столом. Кстати, в России есть свой аналог (8 июля), но мировой праздник гармонии в отношениях отмечают именно сегодня. День прогулок под дождем. Если за окном моросит дождик — не прячьтесь дома! Наденьте резиновые сапоги и отправьтесь гулять под шум капель и свежий воздух. Это помогает снять стресс.
КАКОЙ СЕГОДНЯ ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Православная церковь 18 июля чтит сразу несколько важных событий:
Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского (1422 год) — одного из самых почитаемых русских святых, духовного собирателя Руси. Память преподобного Афанасия Афонского, основателя первого общежительного монастыря на Святой горе Афон.
Церковь также поминает великую княгиню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, убиенных в 1918 году (Алапаевская казнь), а также чтит икону Божией Матери «Экономисса» (Домостроительница).
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯ.
В народном календаре этот день называют Афанасьевым днем или Месяцевым праздником. На Руси верили, что сегодня луна «играет»: переливается цветами и движется по небу. Считалось, что наблюдение за этим явлением прибавляет человеку сил на целый год, а если месяц светит ярко — осень будет теплой и урожайной.
КАКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЛИ 18 ИЮЛЯ.
Этот день стал знаковым в мировой истории благодаря нескольким событиям:
В науке и технике:
1898 год. Пьер и Мария Кюри объявили об открытии нового радиоактивного элемента, который назвали Полоний в честь родины Марии.1921 год. Во Франции сделана первая в мире вакцинация БЦЖ (от туберкулеза).1968 год. Основана компания Intel — сегодня ее процессоры стоят в каждом втором компьютере мира.1985 год. Официально вышел в свет первый электронный вариант игры «Тетрис», которая стала культовой во всем мире.
В истории и культуре:
390 год до н. э. — битва на реке Алия, разгром римлян галлами.64 год — Великий пожар в Риме, который, по легенде, поджег император Нерон.1945 год — создание Дарвинского заповедника на берегу Рыбинского водохранилища.1986 год — мировая премьера культового фантастического боевика «Чужие» с Сигурни Уивер.
КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ 18 ИЮЛЯ.
18 июля подарило миру множество талантов. Среди них:
Нельсон Мандела (1918) — борец за права человека. Евгений Евтушенко (1932) — великий русский поэт-шестидесятник. Ричард Брэнсон (1950) — эксцентричный британский миллиардер, основатель Virgin Group.Вин Дизель (1967) — звезда боевиков «Форсаж».Кристен Белл (1980) — голос Анны из мультфильма «Холодное сердце».Приянка Чопра (1982) — индийская актриса и победительница «Мисс мира-2000».
А также актер Леонид Барац из «Квартета И», оперная дива Любовь Казарновская и режиссер Пол Верховен.
КТО ТАКОЙ АФАНАСИЙ АФОНСКИЙ.
Преподобный Афанасий Афонский — одна из самых значительных фигур в истории православного монашества. Его имя навсегда связано с горой Афон, которую называют земным уделом Богородицы. Именно Афанасий стал основателем первого крупного общежительного монастыря на Святой горе — Великой Лавры, которая существует и поныне, сохраняя те духовные традиции, которые были заложены почти тысячу лет назад. Жизнь этого святого — удивительный пример того, как человек, обладая блестящим светским образованием и возможностью сделать головокружительную карьеру в столице Византийской империи, сознательно оставляет всё это ради тишины пустыни, молитвы и служения Богу. Его путь от талантливого учителя из Константинополя до строгого афонского подвижника, основателя монашеской общины, которая стала образцом для всего православного мира, полон драматических событий, чудесных явлений и глубокого духовного смысла.
Происхождение и детство.
Афанасий Афонский родился в первой четверти X века в городе Трапезунде, который в те времена был крупным центром византийской культуры и торговли на побережье Черного моря. Сегодня этот город находится на территории современной Турции и называется Трабзон. При крещении будущий святой получил имя Авраамий. Судьба распорядилась так, что он очень рано лишился родителей. Кто они были и чем занимались, точных исторических сведений не сохранилось, однако известно, что воспитание осиротевшего мальчика взяла на себя благочестивая женщина, которая была связана с монашеской средой. Именно она привила юному Авраамию любовь к молитве, уединению и духовной жизни.
С ранних лет мальчик проявлял необычайную тягу к познанию и одновременно стремление к тишине. Он любил уединяться для молитвы, соблюдал посты, но при этом усердно учился. Его воспитательница, видя в нем большие способности, дала ему хорошее образование, которое позволяло надеяться на блестящую карьеру. Авраамий освоил грамматику, риторику, философию и другие науки, составлявшие основу византийской образованности. Его природный ум, усердие и память позволили ему стать одним из лучших учеников. Когда пришло время, он отправился в Константинополь, столицу империи, чтобы продолжить обучение и найти свое место в жизни.
Жизнь в Константинополе.
Константинополь в X веке был центром мироздания для всего православного мира. Это был город невероятной роскоши, богатства, политических интриг и церковных споров. Сюда стекались лучшие умы своего времени, здесь кипела жизнь, открывались головокружительные карьеры. Молодой и образованный Авраамий достаточно быстро вписался в столичную жизнь. Благодаря своим талантам он стал учителем. Он преподавал риторику и философию, снискал уважение среди учеников и коллег. Казалось, что перед ним открыты все дороги: он мог бы занять высокий пост при дворе, получить богатство и влияние, стать известным на всю империю.
Но чем выше поднимался Авраамий по социальной лестнице, тем сильнее ощущал внутреннюю пустоту. Светская карьера, успех, признание — всё это не приносило ему подлинного удовлетворения. Он чувствовал, что его призвание совсем в другом. В глубине души он сохранил ту детскую тягу к уединению и молитве, которую привила ему воспитательница. Константинопольская суета, бесконечные интриги, зависть коллег, лицемерие светской жизни — всё это тяготило его. Он искал возможности оставить мир и посвятить себя служению Богу.
Встреча с преподобным Михаилом Малеином и уход в монастырь.
Судьбоносная встреча, которая перевернула всю жизнь Авраамия, произошла, когда он познакомился с преподобным Михаилом Малеином. Это был известный подвижник, который происходил из знатного византийского рода и сам оставил блестящую карьеру ради монашества. Михаил Малеин был не просто монахом — он был духовным светилом своего времени, наставником многих иноков, человеком глубокой молитвы и духовной мудрости. Общение с ним произвело на молодого учителя огромное впечатление. В преподобном Михаиле он увидел тот идеал христианской жизни, к которому сам бессознательно стремился все эти годы.
Встреча с Михаилом Малеиным стала для Авраамия тем переломным моментом, после которого он окончательно принял решение оставить мир. Он понял, что его место не в шумном Константинополе, а в тихой монашеской обители. Авраамий покинул столицу и удалился в Киминский монастырь, который находился в Вифинии. Эта обитель была известна строгостью своего устава и высоким духовным уровнем братии. Здесь, под руководством опытных наставников, Авраамий принял монашеский постриг. При постриге он получил новое имя — Афанасий, что в переводе с греческого означает «бессмертный». Это имя должно было напоминать ему о вечной жизни, ради которой он оставил всё временное и преходящее.
Монашеские подвиги в Киминском монастыре.
Жизнь в Киминском монастыре была суровой. Афанасий, несмотря на свое светское образование и знатное происхождение, не искал для себя никаких послаблений. Напротив, он добровольно брал на себя самые тяжелые и грязные послушания. Он трудился наравне с простыми монахами, не гнушаясь самой черной работы. Молодой инок переписывал священные книги — это был не просто механический труд, а глубокое погружение в слово Божие, медитация и молитва. Он учился смирению, послушанию и отсечению собственной воли — тем добродетелям, которые являются основой монашеской жизни.
В Киминском монастыре Афанасий провел несколько лет, постепенно утверждаясь в своем монашеском подвиге. Он стяжал глубокое смирение, научился побеждать свои страсти, укрепился в молитве. Однако душа его жаждала еще большего уединения. Его привлекала идея отшельничества, полного безмолвия, когда человек остается наедине с Богом в пустыне, вдали от всякого человеческого общества. Слава о его подвижнической жизни уже начинала распространяться, и это тяготило Афанасия. Он искал уединения, а не человеческой славы.
Переселение на Святую Гору Афон.
Примерно в 960 году, движимый стремлением к совершенному безмолвию, Афанасий покинул Киминский монастырь и отправился на Святую Гору Афон. В те времена Афон уже был известен как место монашеских подвигов, но еще не достиг того расцвета, который обрел в последующие столетия. Здесь жили отдельные отшельники, существовали небольшие монашеские группы, но не было крупных благоустроенных монастырей с общежительным уставом. Афанасий поселился в уединенной келье, надеясь найти здесь ту тишину и покой, которые так искал.
Однако случилось то, чего он боялся больше всего. Слава о строгом аскете, который поселился на Афоне, быстро разнеслась по окрестностям. К его келье стали стекаться люди. Одни приходили за исцелением — Афанасий обладал даром чудотворения и прозорливости, он мог исцелять душевные и телесные недуги. Другие приходили за духовным наставлением — иноки и миряне искали у него совета, просили помочь разобраться в сложных жизненных ситуациях. Третьи просто хотели быть рядом с великим подвижником, чтобы учиться у него монашеской жизни.
Афанасий не мог отказать тем, кто искал его помощи. Он принимал всех, но при этом его душа продолжала стремиться к уединению. Однако промысел Божий распорядился иначе. Вокруг Афанасия стал собираться круг учеников. Люди селились поблизости, строили кельи, приходили за благословением. Так стихийно начала складываться монашеская община, которая вскоре переросла в нечто большее.
Основание Великой Лавры.
Понимая, что избежать общения с людьми уже не удастся, и видя, как растет число его духовных чад, Афанасий принял судьбоносное решение. Он решил не просто жить с учениками рядом, но создать на Афоне первый крупный общежительный монастырь. Это было смелое и революционное для того времени решение. До этого на Афоне преобладал скитский и отшельнический уклад жизни. Афанасий же хотел ввести строгий общежительный устав, при котором все монахи живут вместе, имеют общее имущество, вместе молятся, вместе трудятся, подчиняются единому игумену.
В 963 году, при активной поддержке византийского императора Никифора II Фоки, было положено начало строительству Великой Лавры. Император, который сам был родом из Каппадокии и питал глубокое уважение к монашеству, оказывал Афанасию всестороннюю помощь деньгами и влиянием. Строительство шло быстрыми темпами. Афанасий лично руководил всеми работами, следил за каждым этапом, вникал во все детали. Он не только был духовным отцом, но и талантливым организатором.
Великая Лавра стала первым крупным общежительным монастырем на Афоне. Ее устав, разработанный Афанасием, отличался исключительной строгостью. Он требовал от монахов полного отказа от личной собственности, совместной трапезы, общего богослужения, беспрекословного послушания игумену. Труд в Лавре считался не просто необходимостью, но важной частью монашеского подвига. Монахи трудились в поле, в виноградниках, переписывали книги, занимались ремеслами. Все это делалось не для обогащения, а для того, чтобы обитель могла существовать самостоятельно и не зависеть от подаяний.
Чудеса и прозорливость.
Житие преподобного Афанасия сохранило для нас множество свидетельств о его чудесах и даре прозорливости. Говорили, что он мог читать в сердцах людей, видеть их сокровенные помыслы и предсказывать будущие события. К нему обращались за советом и молитвой не только простые монахи и крестьяне, но и высокопоставленные вельможи, военачальники и даже сам император. Афанасий никому не отказывал, но при этом всегда говорил правду, какой бы горькой и неудобной она ни была.
Одним из самых удивительных событий в его жизни стало явление Богородицы. По церковному преданию, Сама Матерь Божия неоднократно являлась святому, укрепляя его в служении и обещая ему свое покровительство. Она утешала его в скорбях, помогала в трудных обстоятельствах, указывала правильный путь. Для Афанасия и всей братии это было неоспоримым доказательством того, что Богородица взяла Афон под свою особую защиту и что Великая Лавра находится под Ее прямым покровительством.
Особый дар чудотворения проявлялся в исцелениях больных. К Афанасию приходили люди, страдающие самыми разными недугами, и многие из них получали исцеление по его молитвам. Он изгонял бесов, врачевал душевные болезни, утешал отчаявшихся. Слава о его чудесах привлекала на Афон все больше паломников и людей, желавших посвятить свою жизнь Богу. Монастырь рос, число братии увеличивалось, требовались новые постройки, новые храмы.
Строительство и мученическая кончина.
В конце своей жизни, около 1000 года, когда Афанасий уже достиг глубокой старости, он затеял масштабное строительство нового храма. Он сам поднялся на верхнюю площадку строящегося здания вместе с несколькими иноками, чтобы лично осмотреть ход работ и дать необходимые указания. Это был обычный рабочий момент, который не предвещал никакой беды.
Но в какой-то момент строительная конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась. Афанасий и находившиеся с ним иноки оказались под завалами. Спасти святого не удалось. Он погиб смертью строителя, до самого конца оставаясь верным своему служению. Однако гибель его была необычной. По церковному преданию, когда тело святого извлекли из-под обломков через несколько дней, оно оставалось нетленным. Тело не потемнело и не подверглось обычному разложению. Более того, из раны на его ноге текла кровь, и эта кровь, как свидетельствуют источники, обладала целебными свойствами — многие больные, прикасавшиеся к ней, получали исцеление.
Это событие стало новым подтверждением святости Афанасия и того, что Господь прославил своего угодника еще при жизни и даже после смерти. Мощи преподобного Афанасия Афонского были обретены нетленными и с тех пор почивают в соборном храме Великой Лавры, привлекая к себе множество паломников со всего православного мира.
Духовное наследие и почитание.
Значение преподобного Афанасия для истории православного монашества трудно переоценить. Он стал основоположником общежительного монашества на Афоне, создал первую крупную монашескую общину с четким уставом и строгой дисциплиной. По его образцу впоследствии были устроены и другие афонские монастыри, многие из которых также приняли общежительный устав. Великая Лавра, основанная им, стала духовным центром не только для Афона, но и для всего православного мира. Из нее вышли многие святые, подвижники, церковные деятели, которые несли свет православия в разные страны.
Жизненный путь Афанасия является ярким примером внутреннего преображения человека. Он родился в миру, имел все возможности для блестящей карьеры, но сознательно выбрал путь аскетического подвига. Он прошел путь от гордого и образованного учителя до смиренного монаха, от отшельника до основателя крупнейшего монастыря. Его жизнь показывает, что истинное призвание человека заключается не в мирских успехах, а в служении Богу и ближним.
Церковная память преподобного Афанасия Афонского совершается 18 июля (по новому стилю) — это день его преставления. В этот день православные христиане всего мира вспоминают его подвиги, молятся ему о помощи в различных нуждах. К святому обращаются с молитвами об устроении монашеской жизни, о помощи в строительстве и организации церковных дел. Его также просят о даровании смирения, послушания и терпения, о помощи в преодолении гордости и своеволия.
Святой Афанасий почитается не только в греческой, но и в русской православной традиции. Его образ близок и понятен каждому верующему как пример того, что святость достигается не знатным происхождением или богатством, а смирением, любовью к Богу и постоянным трудом над своей душой.
Иконография и символика.
В иконописной традиции преподобного Афанасия Афонского изображают как старца с густой седой бородой, одетого в монашеские одежды — черную рясу и мантию, с куколем на плечах. В руках он обычно держит свиток с текстом своего устава или молитвы, что символизирует его роль как основателя монашеской общины и составителя правил монашеской жизни. Иногда на иконах он изображается вместе с Богородицей, которая является ему в знак особого покровительства Святой Горе.
Символика иконы святого глубоко связана с его жизненным подвигом. Монашеские одежды напоминают о его отказе от мирской суеты. Свиток в руках говорит о его учительном даре, о той мудрости, которую он стяжал через молитву и смирение. Седая борода символизирует его старческую мудрость и духовную зрелость.
Преподобный Афанасий Афонский остается для православных христиан не просто исторической фигурой, а живым духовным наставником и молитвенником. Его жизнь — это ответ на вопрос о том, как сочетать образование и духовность, активную деятельность и внутреннее безмолвие. Он научил монахов жить вместе, не теряя внутренней свободы, трудиться, не забывая о молитве, и созидать, помня о вечности.
Сегодня Великая Лавра, основанная Афанасием, продолжает свою жизнь на Святой Горе Афон. Она остается одним из главных центров православного монашества, куда стекаются паломники со всего света. Тысячи людей каждый год приходят поклониться мощам святого, попросить его заступничества и вдохновиться его примером. И каждый, кто приходит с верой, получает утешение и поддержку от этого великого подвижника, который почти тысячу лет назад начал свой путь от константинопольского учителя до афонского старца.
ГОРОСКОП НА СЕГОДНЯ: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
18 июля 2026 года — особенный день с точки зрения астрологии. Луна находится в фазе роста и пребывает в знаке Девы, что накладывает отпечаток на все сферы жизни. Растущая Луна символизирует накопление энергии, рост и развитие, а положение в Деве добавляет практичности, внимания к деталям и стремления к порядку. Это время, когда хочется систематизировать, навести чистоту и заняться делами, требующими сосредоточенности и точности. Эмоции в этот день немного приглушены, преобладает рациональный подход к происходящему.
Однако есть важный нюанс: Меркурий, планета коммуникаций, торговли и интеллектуальной деятельности, находится в ретроградном движении. Ретроградный Меркурий — это период переосмысления, возвращения к старым делам, исправления ошибок. В это время часто возникают недоразумения, сбои в технике, путаница в документах, а новые проекты стартуют с трудом. Сочетание растущей Луны в Деве и ретроградного Меркурия создает уникальную энергетику: день располагает к кропотливой работе над тем, что уже начато, но не благоприятствует резким начинаниям и импульсивным решениям. Это идеальное время для анализа, планирования и завершения этапов, а не для старта с чистого листа. Какой знак зодиака самый обидчивый.
КАКАЯ СЕГОДНЯ ЛУНА: 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Растущая Луна в Деве — это время практической мудрости. В этот период лучше всего заниматься делами, требующими внимания к мелочам. Уборка, сортировка бумаг, наведение порядка в документах, составление планов и списков — всё это будет особенно эффективно. Дева — знак земли, она отвечает за здоровье, работу и повседневные обязанности. Поэтому стоит уделить внимание своему самочувствию: заняться профилактикой, записаться к врачу, пересмотреть свой рацион питания. Физический труд в этот день приносит удовлетворение и реальные результаты.
Однако Дева по природе своей склонна к критике и перфекционизму. Под влиянием этой Луны легко впасть в чрезмерную придирчивость к себе и окружающим. Постарайтесь быть мягче, не требуйте от себя и других идеала. Прежде чем критиковать, подумайте, действительно ли это необходимо. Также важно помнить, что растущая Луна — это время роста, а не стагнации. Даже если вы занимаетесь рутиной, старайтесь видеть в ней шаг вперед, а не просто обязательство.
Ретроградный Меркурий диктует свои правила игры. В этот период категорически не рекомендуется начинать новые крупные проекты, подписывать важные долгосрочные контракты, покупать дорогостоящую технику и автомобили. Всё, что связано с коммуникациями, становится уязвимым: письма могут потеряться, встречи срываться, а договоренности — нарушаться. Идеальное занятие в этот период — завершение старых дел. Отлично пересмотреть подписки, расчистить почтовый ящик, закончить отчёты, дописать начатые тексты.
В общении стоит проявлять максимум внимания и терпения. Переспрашивайте, уточняйте, дублируйте важную информацию по разным каналам связи. Ретроградный Меркурий часто приносит из прошлого людей и ситуации, которые не были завершены. Не бойтесь этих встреч — возможно, это шанс поставить точку в старых отношениях или восстановить утраченные связи. Также это отличное время для анализа своих прошлых решений: что было сделано правильно, а что следовало изменить. Но помните: самые важные решения лучше отложить до того момента, когда Меркурий пойдет прямо. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 18 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Сегодня ваша привычная импульсивность может сыграть с вами злую шутку. Растущая Луна в Деве призывает к осторожности и вниманию к деталям, а ретроградный Меркурий предупреждает о возможных ошибках в коммуникациях. Вам стоит направить свою энергию в спокойное русло: займитесь делами, которые требуют усидчивости. Отличный день, чтобы разобрать завалы на рабочем столе, привести в порядок документы или заняться уборкой дома. Также полезно пересмотреть свой режим питания и физические нагрузки. Возможно, стоит начать вести дневник здоровья.
Чего лучше избегать 18 июля, так это споров и выяснения отношений. Ваша прямолинейность сейчас может быть воспринята как агрессия, а ретроградный Меркурий сделает любое недопонимание особенно острым. Не стоит начинать новые проекты и подписывать важные бумаги — велика вероятность ошибок. Также лучше отложить крупные покупки, особенно технику. В этот день стоит больше слушать, чем говорить.
Финансовые сделки: 45% успеха. День неблагоприятен для крупных финансовых решений. Мелкие бытовые траты допустимы, но лучше воздержаться от инвестиций и подписания договоров. Амурные похождения: 50%. День нейтрален для романтики. Скорее подходит для спокойного общения, чем для страстных признаний. Избегайте ревности и упреков. Карьерные свершения: 60%. Хороший день для рутинной работы, но не для карьерных прорывов. Покажите свою исполнительность и внимание к деталям — это оценят. Счастливый цвет: оливковыйСчастливое блюдо: овсяная каша с ягодами Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Растущая Луна в Деве — ваша стихия, ведь вы оба земные знаки. Сегодня вы будете чувствовать себя особенно комфортно, занимаясь практическими делами. День прекрасно подходит для работы по дому, садоводства, рукоделия или любого другого занятия, которое приносит видимый материальный результат. Энергия дня способствует укреплению здоровья: можно записаться на массаж или просто провести день на свежем воздухе. Финансовые вопросы сегодня тоже могут решаться успешно, но только если они касаются текущих, а не новых дел.
Чего стоит избегать — это упрямства в общении. Ретроградный Меркурий может вызвать недопонимание с близкими, и ваше стремление настоять на своем приведет к затяжному конфликту. Постарайтесь быть гибче и идти на компромиссы. Также не рекомендуется делать спонтанные дорогие покупки — велик риск разочарования. Не стоит соглашаться на авантюрные предложения, даже если они кажутся выгодными. Сегодня лучше доверять проверенным вещам и людям.
Финансовые сделки: 60% успеха. Допустимы текущие платежи и мелкие инвестиции. Крупные сделки лучше отложить. Амурные похождения: 65%. Хороший день для романтического ужина в спокойной обстановке. Проявления заботы и внимания будут особенно ценны. Карьерные свершения: 55%. День больше подходит для укрепления текущих позиций, чем для рывка вверх. Займитесь завершением старых проектов. Счастливый цвет: терракотовыйСчастливое блюдо: запеченные яблоки с орехами Как понять, на что обиделась девушка.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
Для вас, управляемых Меркурием, его ретроградность — это всегда испытание. 18 июля вы можете ощущать некоторую рассеянность, путаницу в мыслях и сложности с формулировками. Не форсируйте события. Этот день создан для того, чтобы замедлиться. Отличное время для того, чтобы перечитать важные письма, перепроверить отчеты и завершить документы, которые давно ждали своей очереди. Также полезно навести порядок в своих цифровых архивах, разобрать фотографии или систематизировать контакты.
Чего категорически нельзя делать — это участвовать в словесных баталиях. Ваше красноречие сейчас может подвести, и вместо того чтобы решить проблему, вы создадите новую. Не стоит начинать обучение, покупать новые гаджеты или подписывать договоры. Велик риск ошибок и недоразумений. Также избегайте перегрузки информацией — сегодня мозгу нужна передышка. Если возможно, сократите число встреч и переговоров.
Финансовые сделки: 30%. Очень неблагоприятный день для финансовых решений. Отложите всё, кроме самых неотложных платежей. Амурные похождения: 55%. В романтической сфере лучше быть осторожным в словах. Ваши шутки могут быть восприняты неправильно. Карьерные свершения: 40%. Не ждите прорывов. Займитесь анализом и завершением текущих задач. Избегайте принятия важных решений. Счастливый цвет: лимонныйСчастливое блюдо: салат из свежих овощей с морепродуктами Какой знак зодиака самый везучий.
Рак (21 июня — 22 июля).
Растущая Луна в Деве фокусирует ваше внимание на здоровье и повседневных заботах. Сегодня вы можете почувствовать желание навести порядок в своем организме и в доме. Это прекрасный день для того, чтобы начать соблюдать режим, заняться легкой гимнастикой или приготовить полезные блюда. Также день благоприятен для домашних дел: уборка, стирка, приведение в порядок вещей принесут вам удовлетворение и улучшат атмосферу в доме. Обратите внимание на мелкие детали, которые вы давно хотели исправить.
Чего лучше избегать — это эмоциональных переживаний из-за мелочей. Под влиянием земной Девы вы можете стать излишне критичным к себе и близким. Не стоит придираться к мужу или детям по пустякам. Также ретроградный Меркурий может оживить старые обиды — постарайтесь не прокручивать их в голове. Не рекомендуется в этот день делать дорогие покупки для дома — есть риск ошибиться с выбором.
Финансовые сделки: 50%. Допустимы только самые необходимые траты на дом и здоровье. Амурные похождения: 60%. День для проявления заботы и нежности. Создайте уют — это лучше любых слов. Карьерные свершения: 45%. Сосредоточьтесь на повседневных обязанностях. Крупные карьерные шаги оставьте на другое время. Счастливый цвет: серебристыйСчастливое блюдо: тыквенный крем-суп Какой знак зодиака самый ленивый.
Лев (23 июля — 22 августа).
Ваша энергичная натура сегодня встретится с требовательной Девой. Вам захочется творчества, но среда будет требовать практичности. Используйте этот день для того, чтобы придать форму своим грандиозным идеям. Если вы давно планировали что-то, но не могли детализировать, — сейчас самое время. Отличный день для ведения переговоров, которые касаются уже обсуждавшихся тем, а также для демонстрации своих профессиональных навыков. Ваш авторитет может только укрепиться, если вы покажете внимание к деталям.
Не стоит сегодня играть на публику и требовать всеобщего внимания. Ретроградный Меркурий может исказить смысл ваших ярких высказываний. Не начинайте новые творческие проекты с нуля — они натолкнутся на бюрократические препятствия. Также лучше воздержаться от шопинга и спонтанных трат. Особенно осторожны будьте с деньгами, взятыми в долг или предназначенными для отдачи долгов.
Финансовые сделки: 45%. Крупные вложения под вопросом. Мелкие текущие расходы допустимы. Амурные похождения: 75%. Хороший день для романтических признаний, но без излишнего пафоса. Тепло и искренность будут оценены. Карьерные свершения: 65%. Можно укрепить свой авторитет, но не стоит требовать повышения. Покажите, что вы надежный работник. Счастливый цвет: золотистыйСчастливое блюдо: медовый пряник Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Ваш знак сегодня главный герой! Растущая Луна в Деве удваивает вашу энергию. Вы будете чувствовать себя невероятно продуктивно, системно и собранно. Это ваш звездный час для наведения порядка во всех сферах жизни. Сегодня великолепно получается всё, что требует внимания к деталям: от бухгалтерских отчетов до вышивания крестиком. Ваш критический ум, наконец, направлен в мирное русло и может принести огромную пользу. Используйте этот день, чтобы завершить давно начатое.
Остерегайтесь, однако, излишнего перфекционизма. Ваша требовательность может перерасти в занудство, что отпугнет окружающих. Ретроградный Меркурий может путать ваши планы — не вините в ошибках других, проверьте документы еще раз сами. Не стоит сегодня предъявлять претензии коллегам и подчиненным — вы рискуете потерять их расположение. Также не стоит соглашаться на новые проекты, которые предложат в этот день — велика вероятность, что условия будут изменены в худшую сторону.
Финансовые сделки: 70%. Отличный день для планирования бюджета и мелких финансовых операций. Крупные сделки — под вопросом. Амурные похождения: 50%. Вы слишком заняты делами, чтобы думать о романтике. Позвольте себе расслабиться. Карьерные свершения: 85%. Идеальный день для демонстрации своих профессиональных навыков. Ваш труд будет замечен. Счастливый цвет: коричневыйСчастливое блюдо: гречневая каша с грибами Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Весы (23 сентября — 22 октября).
День обещает быть интересным. Растущая Луна в Деве призывает вас к дисциплине, а вы, как знак Венеры, больше любите гармонию и эстетику. Найдите баланс между работой и удовольствием. Сегодня хорошо заняться делами, которые требуют чувства вкуса: дизайн, интерьер, подбор одежды, сервировка стола. Также отличный день для налаживания контактов с коллегами, но только в спокойном, деловом ключе. Попробуйте структурировать свои творческие идеи.
Чего не стоит делать — так это колебаться и принимать решения под давлением. Ретроградный Меркурий может запутать вас в фактах. Не начинайте судебных разбирательств и не вступайте в финансовые споры. Также плохой день для знакомств и новых романтических связей — велик риск обмануться в человеке. Не стоит перегружать себя физически — сегодня ваша слабая сторона это позвоночник, не поднимайте тяжести.
Финансовые сделки: 40%. День не для финансовых решений. Лучше просто перепроверить свои счета и платежки. Амурные похождения: 65%. Хороший день для обсуждения планов на будущее с партнером. Для новых знакомств — не самый удачный. Карьерные свершения: 55%. Можно продвинуть свои старые проекты, но не начинать новые. Покажите свою дипломатичность. Счастливый цвет: нежно-розовыйСчастливое блюдо: запеченная рыба с лимоном Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Ваша проницательность сегодня просто зашкаливает. Растущая Луна в Деве помогает вам анализировать и систематизировать информацию, а ваша природная интуиция обостряется до предела. Вы можете увидеть то, что скрыто от других. Используйте этот день для решения сложных задач, которые требуют глубокого погружения: исследования, анализ данных, бухгалтерские отчеты. Также отличное время для решения финансовых вопросов, но только связанных с долгами или возвратом старых кредитов.
Остерегайтесь своей склонности к манипуляциям. Сегодня вы можете слишком легко раскусить чужие секреты, но не используйте это во вред. Также ретроградный Меркурий может оживить старые подозрения и ревность — не поддавайтесь им. Не стоит сегодня вкладывать деньги в новые проекты — информация о них может быть недостоверной. Избегайте рискованных операций.
Финансовые сделки: 50%. День для закрытия старых долговых обязательств. Новые вложения нежелательны. Амурные похождения: 80%. Очень мощный день для глубоких эмоциональных контактов. Признания будут искренними и сильными. Карьерные свершения: 70%. Отличный день для завершения сложных проектов. Ваш авторитет как эксперта возрастет. Счастливый цвет: бордовыйСчастливое блюдо: черный шоколад с перцем чили Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
Ваша тяга к приключениям сегодня столкнется с требованиями точности. Растущая Луна в Деве приземляет ваши грандиозные планы. Это отличный день для того, чтобы заняться планированием путешествий или обучения, но именно планированием, а не реализацией. Проверьте свои документы, визы, загранпаспорта — возможно, вы найдете ошибки, которые нужно исправить. День хорош для интеллектуальной работы, изучения языков или культуры других стран.
Чего точно не стоит делать — так это действовать импульсивно и полагаться на удачу. Ретроградный Меркурий может сделать ваши дальние поездки или командировки крайне неудачными. Не рекомендуется покупать билеты и туры. Также избегайте конфликтов с начальством — ваши прямолинейные высказывания сейчас будут восприняты в штыки. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить.
Финансовые сделки: 35%. Категорически не подходит для крупных вложений и сделок с недвижимостью. Амурные похождения: 60%. Неплохой день для флирта, но не для серьезных обещаний. Слова могут разойтись с делом. Карьерные свершения: 50%. Займитесь текущей работой. Не стоит требовать повышения или перевода — время не подходящее. Счастливый цвет: индигоСчастливое блюдо: фруктовый смузи Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глаза.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Это ваш день по энергетике! Растущая Луна в Деве, как и вы, земной знак. Вы почувствуете прилив сил и желание навести порядок в делах. Это идеальное время для того, чтобы подвести итоги, пересмотреть свои долгосрочные планы и скорректировать их с учетом текущих реалий. Ваш талант стратега сегодня на высоте. Отличный день для работы с документацией, для переговоров с партнерами о уже существующих контрактах и для решения бытовых вопросов.
Остерегайтесь излишней суровости и пессимизма. Сегодня вы можете быть слишком требовательны к себе и другим. Также ретроградный Меркурий может принести вам старые, казалось бы, забытые проблемы на работе — отнеситесь к ним спокойно и методично. Не стоит искать новые источники дохода, лучше сосредоточиться на укреплении уже имеющихся. Избегайте конфликтов в семье из-за финансов.
Финансовые сделки: 75%. Допустимы текущие финансовые операции. Проверьте платежи и долги. Амурные похождения: 55%. Вы слишком сосредоточены на работе. Позвольте партнеру поддержать вас, не отмахивайтесь от него. Карьерные свершения: 80%. Прекрасный день для укрепления позиций и демонстрации своих стратегических способностей. Счастливый цвет: темно-зеленыйСчастливое блюдо: тушеная капуста с мясом Секс, вдовая горилла и новые приоритеты России: о чём «МК» писал в 2006 году?
Водолей (20 января — 18 февраля).
Ваша оригинальность сегодня требует структуры. Растущая Луна в Деве призывает вас систематизировать ваши идеи. Отличный день для работы с базами данных, социальными сетями и любыми групповыми проектами, но только в том случае, если вы завершаете старые дела, а не начинаете новые. Ваши друзья могут обратиться к вам за советом, и ваша проницательность будет очень кстати. Также полезно сегодня привести в порядок рабочие и личные контакты.
Чего избегать — так это участия в сомнительных авантюрах и дружеских спорах. Ретроградный Меркурий может исказить ваши оригинальные идеи, и их неправильно поймут. Не стоит сегодня вкладывать деньги в стартапы — велик риск. Также не рекомендуется заключать сделки с друзьями — это может испортить отношения. Избегайте переутомления, ваш мозг нуждается в отдыхе.
Финансовые сделки: 40%. День для контроля расходов, а не для заработка. Берегите деньги. Амурные похождения: 60%. День для дружеского общения. Романтика может возникнуть из неожиданного разговора с другом. Карьерные свершения: 45%. Не форсируйте события. Лучше займитесь планированием на будущее, когда Меркурий выйдет из ретрограда. Счастливый цвет: электрик-блюСчастливое блюдо: вегетарианский бургер Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Интуиция сегодня ваш главный инструмент. Растущая Луна в Деве — противоположный вам знак, что может создать некоторый внутренний дисбаланс. С одной стороны, вам хочется мечтать и витать в облаках, с другой — обстоятельства требуют от вас конкретных действий. Используйте этот день для творческой работы, но в рамках заданных правил. Отличное время для доведения до ума художественных проектов, завершения статей или фотографий. Ваша чувствительность обострена — можете использовать это для создания чего-то прекрасного.
Чего стоит избегать — это самокритики. Не ищите в себе недостатки, которых нет. Ретроградный Меркурий может вызвать путаницу в финансовых вопросах, так что перепроверьте все переводы и оплаты дважды. Не стоит сегодня подписывать договоры — вы можете не заметить мелкий шрифт. Также не рекомендуется принимать решения, касающиеся вашего здоровья, — лучше отложить визит к врачу, если это не срочно.
Финансовые сделки: 30%. Очень неблагоприятный день для любых денежных операций, кроме повседневных трат. Амурные похождения: 70%. Романтическая сфера сегодня особенно чувствительна. Можно устроить вечер при свечах, но избегайте обсуждения финансов. Карьерные свершения: 50%. День для творчества, а не для карьеры. Не ждите признания ваших трудов сегодня. Счастливый цвет: лавандовыйСчастливое блюдо: молочный коктейль с бананом Микровыражения лица: как за 10 секунд понять, что партнер врет вам о своей «прошлой жизни».
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ВЕЩИЕ СНЫ В НОЧЬ С 17 НА 18 ИЮЛЯ.
В ночь с 17 на 18 июля 2026 года сновидения обретают особую глубину и практическую значимость. Растущая Луна в знаке Девы наполняет сны деталями, символами и четкими образами, которые сложно забыть после пробуждения. В это время подсознание активно сортирует накопленную информацию, помогая найти ответы на вопросы, которые давно вас мучают. Если вы засыпаете с конкретной проблемой, велика вероятность, что ночью придет готовое решение, представленное в виде логичной последовательности действий или важного знака. Сны этой ночи часто бывают длинными, насыщенными сюжетами, где каждая мелочь имеет значение — цвета, числа, имена людей и даже погода во сне могут оказаться ключом к пониманию важных событий в вашей жизни.
Особая энергетика этого периода связана с ретроградным Меркурием, который приносит во сны людей и ситуации из прошлого. Если вам приснился старый друг, бывший коллега или давно забытое место, это не случайная ностальгия, а важный сигнал от подсознания. Такой сон означает, что в вашей жизни остались незавершенные дела, невысказанные слова или непрощенные обиды, которые пора отпустить. Присмотритесь к своему сну: если вы чувствуете легкость и радость, встречая прошлое, значит, вы готовы двигаться дальше, но если сон вызывает тревогу или грусть, стоит задуматься, что именно вас продолжает держать и не дает жить настоящим. Также в эту ночь часто снятся сны, связанные с работой, документами и профессиональными обязанностями — это отражает влияние Девы, которая управляет трудолюбием и порядком.
Толкование снов в эту ночь требует внимания к деталям и внутренним ощущениям. Если вам приснилась уборка, наведение порядка или сортировка вещей — это великолепный знак, говорящий о том, что ваша душа готова избавиться от всего лишнего и начать новую главу жизни. Сны о врачах, лекарствах или лечении предупреждают о необходимости обратить внимание на здоровье и не игнорировать сигналы организма. Приятные сны о еде, угощениях или приготовлении пищи предвещают гармонию в доме и теплые отношения с близкими, а сны о животных отражают ваше внутреннее состояние и окружение. Запомните свой сон, запишите его сразу после пробуждения — возможно, именно он станет той подсказкой, которая поможет вам избежать ошибок и направит на верный путь в ближайшие дни. Как хорошо спать и высыпаться.
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