Конгрессмены США от коалиции новых демократов Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против законопроекта о введении санкций в отношении России, призвав коллег заблокировать его рассмотрение.
«К сожалению, законопроект “О санкциях против России” — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров», — следует из их заявления.
Законодатели добавили, что законопроект является попыткой расширить тарифные полномочия президента США Дональда Трампа и ограничить возможности конгресса влиять на решения в сфере внешней торговли.
Шнайдер и Бейер призвали других членов палаты представителей не допустить принятия инициативы.
Ранее KP.RU сообщал, что санкции против России являются незаконными, так как они не подтверждались ООН. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на ограничения.