Закупки топлива для северного завоза переведут на прямые контракты

Вице-премьер Александр Новак в начале июля поручил Минвостокразвития и Минэнерго подготовить «дорожную карту» поставок топлива для северного завоза с определением приоритизации, объемов, сроков и точек, сообщили РБК два источника в нефтяной отрасли. В Минэнерго подтвердили РБК информацию о работе над соответствующими мероприятиями. В министерстве уточнили, что одним из механизмов реализации «дорожной карты» является переход на прямые контракты между регионами и нефтяными компаниями.
«Такой формат позволяет сократить сроки организации поставок и обеспечить более оперативное удовлетворение заявок субъектов Российской Федерации с учетом их фактической потребности и логистических особенностей», — пояснили в Минэнерго.
По словам источника РБК в одном из министерств, переход к прямым контрактам обсуждался властями уже несколько лет. Сейчас топливо для северных территорий, как правило, приобретают уполномоченные региональные организации через конкурсные процедуры по ФЗ-44 и ФЗ-223 (регулируют закупки государственных и муниципальных структур и компаний с госучастием). После заключения контрактов начинается многоэтапная логистика: нефтепродукты доставляют железной дорогой до портов, затем морским транспортом, а в отдельные населенные пункты — по рекам или зимникам. Из-за этого получается длинный цикл поставки.
По словам источника, инициатива с прямыми контрактами может быть направлена не столько на изменение самой схемы доставки, сколько на оптимизацию закупок топлива и сокращение числа посредников между регионами и производителями нефтепродуктов.
Но реализация мероприятий «дорожной карты», если она будет утверждена в ближайшее время, вряд ли повлияет на поставки в текущем году, считает собеседник. Закупочная кампания на 2026 год уже завершена, поэтому изменения скорее затронут закупки для северного завоза на 2027 год.
Что такое северный завоз.
Северный завоз — логистическая система по снабжению жизненно важными товарами районов Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по Северному морскому пути.
Каждый год на снабжение заполярных территорий продуктами, лекарствами, топливом и другими товарами направляются средства из бюджета, в этом году это 87 млрд руб.
В 2026 году запланированный объем северного завоза должен превысить 3,9 млн т грузов. Ключевую часть перевозок традиционно составляют топливно-энергетические ресурсы, необходимые для работы котельных, дизельных электростанций и объектов коммунальной инфраструктуры в труднодоступных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Как завозят сейчас.
Новак 16 июля провел очередное совещание по снабжению регионов топливом в рамках северного завоза. Вице-премьер призвал отраслевые компании соблюдать обязательства в рамках этой инициативы. Особое внимание было уделено Якутии, Магаданской области, Чукотскому автономному округу и Красноярскому краю.
Совещание проходило на фоне топливного кризиса в стране. На проблемы с закупками бензина и дизеля и с ростом цен на ГСМ с весны указывали участники ряда отраслей — от автоперевозчиков до дорожных строителей. Как сейчас поставщики ведут закупки дизтоплива для северного завоза — на бирже или внебиржевом рынке — и по каким ценам, не раскрывается. Но, по данным Петербургской биржи, стоимость летнего дизеля с начала мая по 17 июля выросла на 18%, до 74 714 ₽ за тонну.
В Якутию по состоянию на 17 июля с начала навигации было отгружено почти 413 тыс. т грузов, или 40,9% от плана, доставлено 305,7 тыс. т, или 30,3% от плана. Об этом РБК сообщили в региональном министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности. Из общего объема топливно-энергетических ресурсов, запланированных к завозу в республику, отгружено 166,7 тыс. т, что составляет 31,8% от плана. В том числе отгружено более 125 тыс. т угля и около 28 тыс. т нефтепродуктов. Власти региона рассчитывают завершить завоз грузов в плановые сроки — примерно к 20 октября.
РБК направил запросы другим регионам, входящим в перечень территорий северного завоза, а также пресс-службе Минвостокразвития.
Значительная часть (более 50%) всех поставок в рамках северного завоза осуществляется водным транспортом. В 2026 году АО «Росатом Арктика» впервые выполняет функции единого морского оператора (ЕМО) в соответствии с законом «О северном завозе». Оператор уже зафрахтовал необходимый флот, разработал маршруты и графики рейсов в рамках принятых обязательств от регионов, сообщили РБК в компании. Их доля составила около 14% от всего объема плана северного завоза грузов, доставляемых водным транспортом.
В «Росатом Арктике» также уточнили, что весь зафрахтованный для навигации флот работает в штатном режиме и выполняет рейсы по утвержденному графику, а обязательства перед регионами выполняются в полном объеме. В частности, в Чукотский АО уже отгружено 30% запланированного объема горюче-смазочных материалов, в Хабаровский край доставлено 29%, а в Якутии к перевозке принято 100% запланированного объема нефтеналивных грузов.
Представитель компании также отметил, что совместно с Минвостокразвития и регионами на ежедневной основе координирует формирование грузовых партий в портах отгрузки. При необходимости оператор корректирует рейсовые задания флота, однако, по данным компании, такие изменения не влияют на выполнение плановых показателей навигации.