Закупки топлива для северного завоза переведут на прямые контракты

В Якутию по состоянию на 17 июля с начала навигации было отгружено почти 413 тыс. т грузов, или 40,9% от плана, доставлено 305,7 тыс. т, или 30,3% от плана. Об этом РБК сообщили в региональном министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности. Из общего объема топливно-энергетических ресурсов, запланированных к завозу в республику, отгружено 166,7 тыс. т, что составляет 31,8% от плана. В том числе отгружено более 125 тыс. т угля и около 28 тыс. т нефтепродуктов. Власти региона рассчитывают завершить завоз грузов в плановые сроки — примерно к 20 октября.