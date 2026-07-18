Матвей Сафонов проведет зарядку и автограф-сессию на Женском фестивале спорта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля на территории столичного парка искусств «Музеон» с участием вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова и певицы Валерии. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы.
Участниц фестиваля, который состоится в рамках проекта «Лето в Москве», ожидают групповые тренировки, лекции, мастер-классы, они смогут получить ценные советы от профессионалов и звезд спорта и медиа.
В программе динамичные занятия по растяжке, сайклингу, технике бега, йоге и другим популярным направлениям, танцевальная тренировка под диджея Грува, публичные лекции о спортивных привычках, уходе за собой и последних трендах в спортивной моде с лидерами мнений индустрии красоты и здоровья: основателем бренда косметики Еленой Крыгиной, стилистами Алексеем Сухаревым и Владиславом Лисовцом, телеведущей Ассоль Васильевой, основателем спортивной студии #SlimFitClub Полиной Киценко.
В шатре партнеров фестиваля каждый желающий сможет получить консультации по уходу за кожей, попробовать новые косметические средства или подобрать уход.
Для мужчин и самых маленьких гостей подготовлены отдельные зоны для отдыха и активностей: настольный теннис, футбол, игровые приставки, аквагрим, аниматоры и другие развлечения.
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов проведет зарядку и автограф-сессию (13:30). Музыкальными хедлайнерами фестиваля станут Тима ищет свет и певица Валерия.