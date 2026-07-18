Матвей Сафонов проведет зарядку и автограф-сессию на Женском фестивале спорта

В программе динамичные занятия по растяжке, сайклингу, технике бега, йоге и другим популярным направлениям, танцевальная тренировка под диджея Грува, публичные лекции о спортивных привычках, уходе за собой и последних трендах в спортивной моде с лидерами мнений индустрии красоты и здоровья: основателем бренда косметики Еленой Крыгиной, стилистами Алексеем Сухаревым и Владиславом Лисовцом, телеведущей Ассоль Васильевой, основателем спортивной студии #SlimFitClub Полиной Киценко.