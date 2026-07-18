Социальная озабоченность: о чем говорили на «Российской креативной неделе» в Москве

— Мне кажется, что наши традиционные ценности — это очень серьезная основа, своего рода устойчивый фундамент, который может быть востребован во многих странах мира. Более того, этот процесс уже идет. Хороший пример — мультсериал «Маша и Медведь». В арабских странах образ Маши в платке стал узнаваемым и во многом символичным именно потому, что он соответствует традиционным представлениям о нормах поведения. При этом героиня остается живой, озорной, непосредственной: она постоянно подшучивает над Медведем, и именно это сочетание привычного и нового вызывает у зрителей интерес, — рассказал «Известиям» Алексей Гореславский.