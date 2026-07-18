Социальная озабоченность: о чем говорили на «Российской креативной неделе» в Москве

На два дня Парк Горького превратился в главную площадку для разговоров о будущем кино, моды, архитектуры, урбанистики, гастрономии, музыки, литературы и гейминга. Седьмая «Российская креативная неделя» собрала более 350 спикеров из 25 стран — от государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии до Латинской Америки и Африки. Одной из центральных тем форума стало влияние культуры на общество. Именно здесь традиционно представили рейтинг отечественных фильмов и сериалов с самым сильным социальным воздействием. В топе — «Встать на ноги», «Ландыши-2» и «Август». Об итогах масштабного события — в материале «Известий».
Почему зритель выбирает социальное кино.
В основу рейтинга легла не популярность картин, а их способность менять отношение зрителей к общественно важным темам. Лидером списка стала драма «Встать на ноги». В первую десятку также вошел второй сезон нашумевших «Ландышей», военные драмы «Август» и «Группа крови», картина о тихом подвиге ленинградских работников зоопарка «Красавица», фестивальный хит «Здесь был Юра», мелодрамы «Мужу привет» и «Сводишь с ума», а также семейные картины «На деревню дедушке» и «Легенды наших предков».
Фото: пресс-служба НМГ.
Исследование показало, что регулярно российские фильмы и сериалы смотрят 82% опрошенных, причем более половины предпочитают именно отечественный контент. Особенно показательны представления зрителей об общественной роли кино: 88% высоко оценивают уровень российского кинематографа, 75% считают, что он укрепляет связь с национальной культурой, 73% говорят, что кино помогает лучше понимать историю страны, а 68% признаются, что испытывают чувство гордости после просмотра отдельных картин.
По мнению авторов исследования, российский рынок пока разделен между массовым развлекательным кино с широкой аудиторией и более серьезными картинами, рассчитанными на меньший круг зрителей. Именно фильмы, сочетающие зрелищность с содержательным разговором, эксперты называют главным резервом развития индустрии.
— Сегодня мы уже перестали говорить о социально преобразующем контенте как об отдельном направлении и противопоставлять его креативной индустрии или индустрии производства контента в целом. Мы видим, что социально преобразующий контент становится одновременно и самым кассовым, и самым зрительским. Это подтверждают такие проекты, как «Ландыши», «Буратино» и многие другие. Когда фильм поднимает важные для всего общества темы и при этом сделан талантливо, ярко и современно, он находит отклик в сердцах миллионов людей. Именно такие проекты становятся по-настоящему зрительскими и успешными, — сказала «Известиям» генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
Кино сегодня становится полноценным участником общественных процессов. Эту мысль на пленарной дискуссии продолжил режиссер, продюсер, генеральный продюсер «НМГ студии» Федор Бондарчук. Современные авторы всё чаще обращаются к проблемам, которые переживают сами. Он рассказал, что практически у каждого продюсера, режиссера, актера есть дети, в том числе приемные или имеющие особенности развития. Сам Бондарчук воспитывает дочь с ДЦП, поэтому тема инклюзии для него тоже близка. И именно этот опыт они переносят в свое кино.
В качестве примеров режиссер привел миллиардные сборы «Притяжения» и «Льда», а также рекордный успех «Буратино». Цифры доказывают, что зритель готов говорить на сложные темы, если они поданы увлекательно и талантливо.
Фото: пресс-служба НМГ.
При этом прямолинейную дидактику современная публика уже не принимает, уверен генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
— Наше общество похоже на повзрослевшего подростка, который очень не любит, когда им манипулируют, — отметил он.
Гореславский подчеркнул, что задача кинематографистов за последние годы многократно усложнилась. Теперь надо создавать произведения, которые одновременно талантливы, художественно убедительны и способны влиять на человека. Именно поэтому будущее остается за фильмами, которые ставят зрителя перед сложным нравственным выбором. В качестве примера глава ИРИ продемонстрировал первый трейлер экранизации романа братьев Стругацких «Трудно быть богом», назвав проект попыткой честно говорить об этических вопросах без простых ответов.
Экспорт ценностей.
Разговор о социальной ответственности кино на форуме быстро перешел к международному продвижению российского контента. Участники отметили, что семейные истории и фильмы о базовых человеческих ценностях становятся особенно востребованными за рубежом. Лучшая иллюстрация этого тезиса — сказка «Буратино». Фильм не только стал самым кассовым проектом НМГ, но и был продан в 53 страны, включая США, Канаду, Испанию, Швейцарию. Болгарию, Кипр и страны Латинской Америки.
Фото: пресс-служба НМГ.
— Мне кажется, что наши традиционные ценности — это очень серьезная основа, своего рода устойчивый фундамент, который может быть востребован во многих странах мира. Более того, этот процесс уже идет. Хороший пример — мультсериал «Маша и Медведь». В арабских странах образ Маши в платке стал узнаваемым и во многом символичным именно потому, что он соответствует традиционным представлениям о нормах поведения. При этом героиня остается живой, озорной, непосредственной: она постоянно подшучивает над Медведем, и именно это сочетание привычного и нового вызывает у зрителей интерес, — рассказал «Известиям» Алексей Гореславский.
Мировой зритель сегодня всё чаще ищет истории о семье, дружбе, любви и взаимопомощи, поскольку именно универсальные человеческие ценности оказываются понятны вне зависимости от национальных границ. Также среди самых ожидаемых проектов — российско-китайский фильм «Черный шелк» и российско-сербская «Альпийская баллада» по Василю Быкову.
Какие вызовы стоят перед креативной экономикой.
Государство признало креативный сектор и закрепило его законодательно. Формирование каркаса креативной экономики завершается и дальше отрасль будет развиваться быстрее, заявил на пленарной сессии «Российской креативной недели» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
Создание законодательной базы уже показывает ощутимые результаты: с 2024-го по 2025-й объем креативной экономики вырос более чем на 750 млрд рублей, а ее доля в ВВП по итогам прошлого года достигла 4,2%, уточнил он. Ожидается, что к 2036 году она составит 7,2%.
Фото: пресс-служба НМГ.
Такая цель представляется реалистичной, однако ее достижение возможно только при последовательной реализации мер поддержки, подчеркнула директор центра креативной экономики Московской школы управления «Сколково» Лидия Рой. По ее словам, необходимо совершенствовать действующее законодательство, обеспечивать прозрачные механизмы господдержки и налоговые стимулы, а также развивать регулирование в сфере ИИ, интеллектуальной собственности и поддержку отечественного программного обеспечения, видеоигр и других быстрорастущих сегментов.
Кроме того, по мнению бренд-директора и основателя event-агентства «Динамика» Александра Шкарупы, надо интегрировать креативные индустрии в региональные стратегии развития, расширять образовательные программы, развивать инфраструктуру и обеспечить прозрачный учет вклада отрасли в экономику.
Сейчас нужно настроить практические механизмы применения новых мер, но есть несколько барьеров, обратил внимание Денис Кравченко. Среди ключевых задач — расширение доступа к финансированию, чтобы креативный бизнес мог не только получать гранты, но и привлекать частные инвестиции.
Не менее важно стимулировать спрос на продукцию креативных индустрий со стороны государства и крупных компаний, а также готовить кадры с учетом потребностей регионов и совершенствовать статистику для более точной настройки мер поддержки, пояснил депутат.
В качестве ключевых решений Денис Кравченко назвал создание креативных кластеров, разработку отраслевой стратегии и запуск федерального проекта, а также поддержку спроса на креативную продукцию и ее экспорта. По его словам, теперь важно наполнить закон реальными механизмами поддержки.
На форуме также обратили внимание на еще одну важную для предпринимателей тему — финансовую грамотность. Как заявил руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина Дмитрий Модель, высоким уровнем таких знаний обладают лишь около четверти представителей бизнеса, тогда как почти треть демонстрирует низкий уровень.
Решить проблему низкой финансовой грамотности предпринимателей возможно лишь за счет системной работы, считает экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов. Он добавил: обучение должно быть прикладным и встроенным в повседневную работу, а также дополняться цифровыми сервисами и программами наставничества, где начинающие бизнесмены смогут перенимать опыт более опытных коллег.
Программа форума продолжится 18 июля. В повестке сессии — как изменится рынок труда к 2030 году, как музыка прокладывает путь к единству народов, а спорт формирует будущего человека, кто будет диктовать стиль будущего и какую роль ИИ занимает в видеоигровой индустрии.