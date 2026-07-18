Жительницу Шотландии признали виновной в гибели младенца из-за ожогов феном

Эксперты расходились во мнениях о причине смерти, однако присяжные единогласно признали мать виновной. Приговор будет вынесен 14 августа в Эдинбурге. У женщины есть еще двое старших детей, их судьба решается органами опеки. Мать отрицала умысел, но была признана виновной в непредумышленном убийстве, говорится в сообщении.