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Жительницу Шотландии признали виновной в гибели младенца из-за ожогов феном

В Шотландии 28-летнюю Кортни Гартшор из Абердина признали виновной в причинении тяжкого вреда своей трехмесячной дочери Далии-Роуз, которая скончалась от термических ожогов, полученных от фена. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Sky News.

В Шотландии 28-летнюю Кортни Гартшор из Абердина признали виновной в причинении тяжкого вреда своей трехмесячной дочери Далии-Роуз, которая скончалась от термических ожогов, полученных от фена. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Sky News.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ребенку серьезные ожоги. Малышка получила критические травмы и не выжила. В ноябре 2023 года Гартшор арестовали.

Эксперты расходились во мнениях о причине смерти, однако присяжные единогласно признали мать виновной. Приговор будет вынесен 14 августа в Эдинбурге. У женщины есть еще двое старших детей, их судьба решается органами опеки. Мать отрицала умысел, но была признана виновной в непредумышленном убийстве, говорится в сообщении.

Ранее мать скормила собакам новорожденного ребенка чешском городе Киншперк-над-Огржи. Окровавленные конечности нашла ее свекровь. Собака принесла часть тела ребенка в дом.

В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь во время обряда изгнания духов. По данным полиции, мать проводила обряд над ребенком и снимала происходящее на видео.

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