Календарь на 18 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Преподобный Афанасий Афонский родился в X веке на территории Малой Азии. Происходил из благочестивой христианской семьи. Он рано остался без родителей, заботу о мальчике взяла на себя монахиня. У этой женщины юный Афанасий научился правилам молитвы, поста и основам иноческой жизни. Затем продолжил обучение в Византии. Со временем преподобный Афанасий принял решение полностью сконцентрироваться на духовной жизни и принял постриг. Он поселился на горе Афон, основал там монастырь. Слава о подвижнике и о чудесах исцеления, которые он дарует людям, распространилась по христианской земле. На Афон потянулись паломники. Святой Афанасий помогал всем. Он трагически ушел из жизни в начале XI века во время обрушения храма. По преданию, еще несколько дней из его ран истекала кровь, которая исцеляла всех, кто к ней прикасался.