Лето вернётся в Хабаровский край: на юге воздух прогреется до +31 градуса

В Хабаровском крае 18 июля установится преимущественно сухая погода. На большей части территории будет тепло, местами солнечно, однако север и побережье встретят день облачностью и более низкими температурами.
В Хабаровске ночью ожидается около +19 градусов, днём воздух прогреется до +29. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Ветер слабый — около 2 метров в секунду, влажность утром высокая — до 95 процентов.
В южных районах края будет ещё теплее. В Бикине температура поднимется до +31 градуса, в Вяземском — до +30. В Комсомольске-на-Амуре ожидается до +28, в Николаевске-на-Амуре — до +27 градусов. Небо будет преимущественно ясным или с небольшой облачностью.
В центральных районах прохладнее: в Чегдомыне столбики термометров покажут около +24 градусов, сохранится облачная погода.
На побережье по-прежнему прохладно. В Чумикане днём будет около +12 градусов, в Охотске — до +13. Ветер в Охотском районе усилится до 6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду, возможен небольшой дождь.
В Советской Гавани ожидается до +21 градуса, в Николаевске-на-Амуре — до +27. Осадков на большей части побережья не прогнозируют.
В течение дня атмосферное давление будет постепенно повышаться. Уровень ультрафиолетового излучения в южных районах края высокий — в дневные часы стоит использовать защиту от солнца.