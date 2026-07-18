Лето вернётся в Хабаровский край: на юге воздух прогреется до +31 градуса

В южных районах края будет ещё теплее. В Бикине температура поднимется до +31 градуса, в Вяземском — до +30. В Комсомольске-на-Амуре ожидается до +28, в Николаевске-на-Амуре — до +27 градусов. Небо будет преимущественно ясным или с небольшой облачностью.