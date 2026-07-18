Пентагон: ВС США начали новый раунд ударов по целям в Иране

Военные Соединённых Штатов наносят удары по территории Ирана, информирует CENTCOM.
В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт о седьмой серии ударов.
«Удары призваны продолжить ослабление военного потенциала Ирана по указанию верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.
По данным Press TV, в городе Сирик прогремели три взрыва.
По данным Пентагона, США возобновили морскую блокаду Ирана. По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.