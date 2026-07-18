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Пентагон: ВС США начали новый раунд ударов по целям в Иране

Военные Соединённых Штатов наносят удары по территории Ирана, речь идёт о седьмой серии ударов, прогремели взрывы, информирует CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов наносят удары по территории Ирана, информирует CENTCOM.

В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт о седьмой серии ударов.

«Удары призваны продолжить ослабление военного потенциала Ирана по указанию верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.

По данным Press TV, в городе Сирик прогремели три взрыва.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Пентагона, США возобновили морскую блокаду Ирана. По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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