ВС Ирана уничтожили главный ИИ-центр США в Бахрейне

Целью атаки Ирана стали американские военные объекты, включая хранилище беспилотников. При этом в КСИР добавили, что ликвидировали также главный ИИ-центр США, который применялся для наведения ударов по территории республики.
В ведомстве уточнили, что ходе операции иранские силы использовали баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Американские военнослужащие атакуют исламскую республику уже седьмую ночь подряд. В ВС США отметили, что ударов является ослабление иранского военного потенциала.
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