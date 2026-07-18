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ВС Ирана уничтожили главный ИИ-центр США в Бахрейне

КСИР заявил об уничтожении американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Военные Ирана ракетными и беспилотными ударами уничтожили объекты Вооруженных сил США на территории Бахрейна. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

Целью атаки Ирана стали американские военные объекты, включая хранилище беспилотников. При этом в КСИР добавили, что ликвидировали также главный ИИ-центр США, который применялся для наведения ударов по территории республики.

В ведомстве уточнили, что ходе операции иранские силы использовали баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Американские военнослужащие атакуют исламскую республику уже седьмую ночь подряд. В ВС США отметили, что ударов является ослабление иранского военного потенциала.

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