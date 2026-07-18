В Новосибирске стало известно, на каких АЗС можно заправится без очереди

По данным автомобилистов, сейчас без длительного ожидания можно заехать на АЗС «Опти» на улице Лазурной. Правда, цены там выше средних по городу.
Также свободные колонки периодически появляются на частных заправках. Водители сообщают, что очередей почти нет на АЗС «Родники» на улице Тюленина.
Ситуация меняется в течение дня. Автомобилистам советуют заранее проверять наличие топлива и загруженность станций. Можно использовать официальное приложение «Газпромнефти». Там отображают остатки топлива на каждой АЗС. Также помогает сервис 2ГИС — через него удобно отслеживать дорожную обстановку и читать сообщения других водителей об очередях.