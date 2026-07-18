Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске стало известно, на каких АЗС можно заправится без очереди

В Новосибирске и области сохраняется напряжённая ситуация с топливом. Список заправок, где можно заправиться без очереди, меняется каждый день. Всё зависит от спроса и поставок.

По данным автомобилистов, сейчас без длительного ожидания можно заехать на АЗС «Опти» на улице Лазурной. Правда, цены там выше средних по городу.

Также свободные колонки периодически появляются на частных заправках. Водители сообщают, что очередей почти нет на АЗС «Родники» на улице Тюленина.

Ситуация меняется в течение дня. Автомобилистам советуют заранее проверять наличие топлива и загруженность станций. Можно использовать официальное приложение «Газпромнефти». Там отображают остатки топлива на каждой АЗС. Также помогает сервис 2ГИС — через него удобно отслеживать дорожную обстановку и читать сообщения других водителей об очередях.